Nekdanji direktor Arhiva Republike Slovenije Dragan Matić se na prihajajočih volitvah podaja v boj za župana Mestne občine Ljubljana. Matić, ki je bil minuli mandat poslanec v državnem zboru in ljubljanski mestni svetnik iz vrst Stranke modernega centra, obljublja politiko, ki bo temeljila na sodelovanju. »Skrbno bom poslušal in se pogovarjal z ljudmi,« je ob napovedi kandidature zagotovil Matić ter poudaril slogan svoje kampanje: »Manj v beton in cevi, več v ljudi.«

Po Matićevem mnenju si mestna oblast mora prizadevati za to, da Ljubljana postane najprijaznejše mesto do vseh, zlasti pa vseh svojih prebivalcev. »Take politike ne moremo doseči z avtoritarnim načinom vladanja, ampak s sodelovanjem in spoštovanjem demokratičnih načel. Kjer ni demokratičnega nadzora nad izvršno oblastjo, tam je korupcija blizu,« je prepričan Matić, ki je problematiziral denimo to, da mestni svet ne dobiva poročil niti ne razpravlja o poslovanju Javnega holdinga Ljubljana, ki upravlja znatno premoženje. »Žal mi je, da imamo danes v mestnem svetu preudobno župansko koalicijo, ki je neke vrste tih glasovalni stroj, ki preprečuje, da bi mestni svet opravljal tiste naloge, ki jih ima,« je bil Matić kritičen do trenutne županove večine.

Kandidat SMC je izpostavil nekaj ključnih točk programa, ki ga bo predstavil po uradnem začetku volilne kampanje. Prizadeval si bo za brezplačni mestni potniški promet, uvedbo tramvaja na najbolj obremenjenih linijah, prepričan je, da trenutna mestna oblast premalo pozornosti in denarja nameni za poplavno varnost oziroma za varstvo pred elementarnimi nesrečami, več denarja pa bi po njegovem mesto moralo nameniti tudi za mlade, predvsem na stanovanjskem področju, in starostnike. »Ljubljana je edina evropska prestolnica poleg Tirane, ki nima pokritega olimpijskega bazena,« je še omenil Matić.

Kandidaturo za ljubljanskega župana so poleg Matića uradno napovedali že trije kandidati. Prvi je bil trenutni župan Zoran Janković. Nato je kandidaturo napovedal član stranke Dobra država Smiljan Mekicar, trenutni predsednik sveta četrtne skupnosti Črnuče, ki je bil v četrtni svet izvoljen kot član SMC. Na desnici je za zdaj le Anže Logar iz SDS napovedal naskok na županski stolček.