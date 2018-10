Ronaldo ne zanika srečanja z Mayorgovo, vendar pa je bil, kot zatrjuje njegov odvetnik, odnos ves čas sporazumen in ni šlo za spolni napad, kot so zapisali pri Der Spieglu. Ta je sicer o domnevnem posilstvu poročal že pred letom in pol. Zgodbo je osnoval na dokumentih, ki jih je pridobil preko Football Leaks.

Prav tako Ronaldo ne zanika, da je Mayorgovi leta 2010 ponudil izvensodno finančno poravnavo v višini 375.000 dolarjev v zameno za molk o odnosu z njim v javnosti, vendar pa so bili po njegovem razlogi za to pogodbo predstavljeni povsem izkrivljeno. To, da je Ronaldo Mayorgovi ponudil, da se pogodita, v nobenem primeru ne pomeni priznanja krivde, je še poudaril Ronaldov pravni zastopnik.