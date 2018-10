Jeseniški hokejisti so s tretjo zaporedno zmago v alpski ligi ujeli zmagoviti ritem in se ustalili v zgornji polovici lestvice. Železarjem se je na začetku sezone preveč poznalo, da so moštvo zapustili nosilci igre iz branilskih vrst. Trener Gaber Glavič je imel zahtevno nalogo predvsem po grenkem porazu v finalu slovenskega pokala z Olimpijo, a je očitno hitro prepoznal, kaj potrebuje moštvo za vrnitev na zmagovalno pot.

Še posebej gre podčrtati četrtkovo zmago Jeseničanov s 4:1 pri podprvaku lige Rittnu. Italijani so resda nastreljali slovenskega predstavnika (28:17), a se je s predstavo sezone izkazal vratar Clarke Saunders. Gorenjski junak v polju je postal Luka Bašič, ki je s tremi zadetki opozoril tudi selektorja Iva Jana, ki pripravlja seznam reprezentantov za novembrski turnir v Belorusiji. Najučinkovitejši jeseniški hokejist po osmih tekmah v tem mednarodnem tekmovanju je z desetimi zadetki in tremi podajami sicer Tadej Čimžar, v skupni razvrstitvi tekmovanja pa je na visokem tretjem mestu Jure Sotlar iz Vipitena (osem golov, sedem podaj).

Jeseničani bodo zmagoviti niz poskušali podaljšati na današnjem domačem obračunu s Fasso (18.00), ki spada med slabša moštva v alpski ligi. Zahtevnejšega dela ne bi smela imeti niti Olimpija, ki bo jutri ob 17.30 na tivolskem ledu gostila Bregenzerwald. Ljubljančani se bodo predstavili po desetdnevnem premoru, ki so ga izkoristili za izboljšanje priprave na nadaljevanje sezone. »Kratek premor smo namenili kvalitetnemu treningu. Do konca meseca se bomo srečali še s preostalimi tekmeci. Takrat bomo lahko realno ocenili, kje smo in kako naprej,« pravi trener Olimpije Jure Vnuk. Slovenska kluba čez dva tedna v Podmežakli čaka prvi derbi nove sezone v alpski ligi, Jeseničane pa že prihodnji konec tedna izziv v celinskem pokalu. V treh dneh se bodo pomerili z Rittnom, MAC in Crveno zvezdo. Navijače je razveselila novica, da se bo decembra po poškodbi kolenskih vezi brez operacijskega posega na led vrnil David Rodman.