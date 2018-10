Junaka dvoboja sta bila Jeff Carter in vratar Jack Campbell. Prvi je za zmago prispeval gol in dve podaji, drugi pa je ubranil 40 strelov domačih hokejistov in prvič odkar igra za Los Angeles v ligi NHL svojo mrežo pustil nedotaknjeno. Za kalifornijsko ekipo sta poleg Carterja zadela še Adrian Kempe in Michael Amadio.

Los Angeles bo naslednjo tekmo igral v noči na soboto, ko bo gostoval pri kanadski Ottawi.

V noči na petek je bilo na sporedu še enajst tekem. Zadnji zmagovalci Stanleyjevega pokala iz Washingtona so doživeli pravi polom in v Newarku klonili proti New Jerseyju z 0:6. V zmagoviti ekipi, ki je odigrala svojo prvo tekmo pred domačimi gledalci, sta se izkazala vratar Keith Kinkaid z 21 obrambami ter dvakratni strelec Kyle Palmieri, poleg njega so zadeli še Marcus Johansson, Blake Coleman, Jean-Sebastien Dea in Brian Boyle.

Zasedba iz Las Vegasa, ki se je v minuli sezoni v svojem krstnem nastopu prebila v veliki finale najmočnejše hokejske lige na svetu, je doživela četrti poraz. Hokejsko mero ji je vzela ekipa iz Pittsburgha, ki je slavila s 4:2. V PPG Paints Areni je blestel Phil Kessel, ki je dosegel "hat-trick", izkazala pa sta se tudi Jevgenij Malkin s tremi podajami in vratar Casey DeSmith s 35 obrambami.

Boston je zanesljivo ukanil Edmonton s 4:1, Colorado je v Buffalu slavil kar s 6:1, Nashville pa je bil na domačem ledu boljši od Winnipega s 3:0. Columbus je v gosteh tesno premagal Florido s 5:4, zmagoviti gol pa je dosegel Cam Atkinson.

Toronto je slavil v Detroitu s 5:3, na tej tekmi se je izkazal Auston Matthews, ki je dosegel dva gola in je z 12 točkami (devet golov in tri podaje) trenutno najbolj učinkovit igralec v ligi NHL, blestel pa se je tudi njegov soigralec John Tavares z zanj rekordnimi štirimi podajami. Vancouver je slavil v Tampi s 4:1, St. Louis pa je bil po zaslugi treh golov Davida Perrona boljši od Calgaryja s 5:3.

Dve tekmi sta se končali po rednem delu, obe z zmagama domačih zasedb. Dvoboj med ekipama New York Rangers in San Jose Sharks je v podaljšku odločil Brady Skjei, med Minnesota Wild in Chicago Blackhawks pa Jason Zucker.