A najbolj srečen je jožiček, ko lahko obtiči v zelenju. Jožiček pravzaprav zelo rad obtiči in če bi ga zagledali, kako tiči nekje v zelenju, bi se vam najbrž zazdelo, da je revček pomoči potreben, da se je zataknil in da ne zmore naprej, in najbrž bi mu prihiteli na pomoč in revčka stisnili k sebi, ne vedoč, da tiči jožiček sredi trav prav po svoji volji, da tiči, ker mu je tako všeč.

A medtem ko tiči nekje v zelenju, jožiček skrbno pazi, da mu pogled ne uide v višave. Nebo nad jožičkom ni zeleno in zato mu nebo ni tako zelo všeč. Neljuba mu je tudi misel, da se na n