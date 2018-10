In v svojem stvarjenju novega uberkrščanskega sveta so bili modreci, kdorkoli so že bili, nedvomno uspešni. Danes je namreč vsak človek kristjan, pa naj se tega zaveda ali ne, najsi je transseksualni anarhist ali poslanec Levice. Ali oboje. Danes je pač nemogoče biti človek, ne da bi se istočasno počutil krivega za to, ker si človek. Če nič drugega, prispeva vsak izmed nas svoj delež k prenaseljenosti našega planeta.

To, da smo živi, da torej dihamo omejene zaloge svežega zraka in pijemo še bolj omejene zaloge čiste vode, je naš izvirni greh in ni ga krsta, ki bi nas lahko odrešil. Še preden smo spregovorili in shodili in se bili sposobni odreči sodelovanju v tej samouničujoči se potrošniški družbi, smo že potrošili plenic v vrednosti osmih hektarjev amazonskega gozda. S pljuči našega planeta nam od rojstva brišejo riti in tudi če se danes sami pri sebi redno spovedujemo in tudi če za vsak robec, napolnjen z našimi nosnimi izločki, posadimo drevo, to ne spremeni dejstva, da se pod našim umivalnikom vsakih nekaj dni napolni več vrečk odpadkov. In četudi mi svoje odpadke razvrščamo v razgradljivih vrečkah, hočeš nočeš prispevamo k temu, da je svet vse bolj poln nerazgradljivih snovi, da se onesnažujejo reke in morja, da izumirajo živalske in rastlinske vrste.

Kot vsak dober kristjan smo tudi mi ujeti v perpetuummobilsko kolesje greha. Lahko bi se seveda odrekli potrošništvu, a bi s tem neposredno prispevali k padcu gospodarske rasti in k posledični izgubi številnih delovnih mest, bili bi torej soodgovorni za trpljenje soljudi. Zato še naprej trošimo in redno zahajamo v trgovino, ki je sodobna javna hiša, prostor greha, ki se mu ni mogoče upreti. Deset božjih zapovedi je bilo nekoč dovolj za človeka, ki je hotel brezgrešno življenje, danes pa je seznam prepovedanih stvari podoben uredbi evropske komisije o uporabi bioorganskih gnojil v podalpskem svetu.

Ne kupuj izdelkov korporacij, ki se izogibajo plačilu davkov ali davkov sploh ne plačujejo; ki izkoriščajo poceni delovno silo v državah drugega in tretjega sveta; ki svojim zaposlenim ne zagotavljajo socialnega in zdravstvenega varstva; ki ne upoštevajo okoljskih standardov; ki s plačno politiko prispevajo k povečevanju družbene neenakosti; ki v proizvodnji uporabljajo snovi, zaradi katerih se uničuje naravni habitat ogroženih živalskih in rastlinskih vrst… in tako naprej do dvestotriinštiridesete alineje osemtisočdvaintridesetega člena zapovednika.

Sodoben človek se zato v trgovini trese kot blodnež v spovednici in srečen je, če pride ven samo z bio pirino moko domače izdelave, a kaj, ko ima ponavadi na ženinem seznamu in svoji vesti vsaj še korporativni pralni prašek, mleko krav nedoločljivega socialnega statusa in kilogram pesticidov polnih banan. Človek na poti iz trgovine se pod težo greha naravnost vdira v tla. Kriv sem, torej sem, si govori človek.

In vse to, še preden je pomislil na to, da tudi danes ni naredil nič za zaustavitev vojne v Siriji ali zmanjšanje lakote v Afriki. Lahko bi seveda poslal sporočilo na številko 1919, a tudi kupovanje odpustkov je greh. In noben človek nima denarja za poplačilo vseh svojih grehov in četudi bi ga po nekem naključju imel, no, potem bi bil ta denar že sam po sebi neodpustljiv, smrtni greh. Na koncu tako človeku ostane le vprašanje, kam z vso nakopičeno krivdo, z vsemi neoprostljivimi grehi. In res, kam z grehi, če ne v cerkev, če ne naravnost v spovednico.

»Grešil sem, oče,« lahko edino reče krasni novi uberkrščanski človek, »grešil sem, ker živim v času, ko imam volilno pravico in sem zato soodgovoren za rasizmu prijaznega predsednika vlade, v času, ko uživam svobodo govora in sem kriv, ker manjši polovici Američanov, sto štirim odstotkom Rusov, skoraj vsem Madžarom in nemajhnemu delu Avstrijcev ter Italijanov nisem povedal, da je fašizem nekaj slabega, grešil sem, ker imam svobodo gibanja in s svojim z gibanjem po svetu prispevam k taljenju ledu na Antarktiki…«

Ja, sodoben človek je grešen človek. Sodoben človek je živ dokaz, da krščanstvo še zdaleč ni zastarela, današnjim časom nedorasla religija, kakor mnogi mislijo, marveč je edina religija, ki je sposobna ponuditi odgovore na vprašanja našega skrajno zapletenega sveta, sveta, ki se pogosto zdi v nasprotju z naravnimi zakoni in logiko. Življenje v sodobnem svetu je pravzaprav iniciacijski obred v krščanstvo, je prikrito pokristjanjevanje nevernikov in le vprašanje časa je, kdaj bodo vsi budisti, muslimani in marksistični filozofi tega sveta spoznali, da so pokristjanjeni, in se vdali svoji krščanski usodi.