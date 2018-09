Vse to je mogoče razbrati iz njegovega življenjepisa. Takole piše: »Rojen je bil v Kopru leta 1969, a se je že po treh mesecih preselil v Maribor, od koder izvirata njegova starša.« Pri treh mesecih je Šiš vedel, da človek ne more ustanavljati štajerske varde iz tam nekega Kopra. In se je preselil. Kot je razumeti iz življenjepisa – sam.

Šiško upornik in ilegalec. Med šolanjem na srednji šoli za gostinstvo in turizem se mu je ob pogledu na mestni park utrnila ideja o politični karieri. »V tistem obdobju (1985) je z nekaterimi sošolci in prijatelji ustanovil ilegalno