Na dan deklet postala predsednica za en dan

Po vsem svetu je v četrtek več kot tisoč deklic prevzelo delovna mesta predsednikov, ministrov in vodilnih v najrazličnejših državah ter zasebnih podjetjih, tudi Googlu in Facebooku. Cilj akcije, ki je potekala na šesti mednarodni dan deklic, je opozoriti na neenakopraven odnos med spoloma. Letošnji dan deklic je bil namenjen predvsem opozarjanju na nujnost izobraževanja deklet, saj lahko le tako dobijo ustrezno priložnost za zaposljivost na trgu delovne sile. Združeni narodi namreč opozarjajo, da bo v naslednjem desetletju na trg delovne sile vstopilo okoli 600 milijonov najstniških deklet, večina pa jih bo v državah v razvoju delala na slabše plačanih delovnih mestih. Neenakost med spoloma se kaže tudi pri politični zastopanosti v parlamentih in vladah. Le četrtino poslanskih sedežev v povprečju zasedajo ženske, še slabše je v vladah, kjer zgolj vsaki peti ministrski položaj pripade ženskam. Če se bo odpravljanje neenakosti v politični zastopanosti dogajalo s sedanjo hitrostjo, bo po ocenah Združenih narodov enakopravnost moških in žensk v politiki možno doseči čez pol stoletja. Enajstletna Nara je za en dan od paragvajskega predsednika Maria Abda Beniteza prevzela ključe predsedniške palače. Njeno temeljno sporočilo preostalim dekletom je bilo, naj bodo samozavestne, naj nikoli ne obupajo in naj se zavedajo, da stvari v življenju ne morejo doseči zgolj fantje. »Največja težava za dekleta tukaj so spolno nadlegovanje in posilstva,« je dejala Nara, ki v svojem prijateljskem krogu pozna več deklic, ki so bile posiljene. S tem spolnim nasiljem je povezana še druga težava mladih deklic v Paragvaju, namreč zgodnje nosečnosti. Petina vseh nosečnic je najstnic, mnogo nosečnic, mlajših od 14 let, pa je zanosilo zaradi posilstva.