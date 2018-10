Slika Deklica z balonom je takoj zatem, ko so zanjo na iztržili rekordnih 1,042 milijona britanskih funtov, spolzela skozi spodnji rob okvirja, v katerem je bil skrit posebni rezilni sistem, in se razrezala na trakove.

Avtentičnost novo nastale umetnine z naslovom Love is in the Bin je s certifikatom potrdila družba Pest Control, ki sodeluje z Banksyjem, piše francoska tiskovna agencija AFP.

»Banksy na dražbi ni uničil svojega dela, ampak je ustvaril novo delo,« je besede vodje oddelka sodobne umetnosti za Evropo Alexa Branczika povzela AFP.

»Po presenetljivi intervenciji tistega večera z veseljem potrjujemo prodajo umetnikovega dela z novim naslovom Love is in the Bin, prvega umetniškega dela, ustvarjenega med samo dražbo,« je dodal.

Sliko naj bi kupila zbirateljica iz Evrope in dolgoletna stranka avkcijske hiše Sotheby's. »Ko je padel udarec s kladivom in je delo začelo polzeti skozi okvir, sem bila sprva šokirana. Nato pa sem postopoma spoznala, da bom pridobila svoj delček zgodovine umetnosti,« je njene besede povzela AFP.