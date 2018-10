Britanski umetnik Banksy je eden od najpomembnejših umetnikov današnjega časa, saj daje glas problemom, ki bi jih mnogi radi pometli pod preprogo. Začel je kot grafitar v 80. letih prejšnjega stoletja, hitro pa je začel naslavljati vse, kar prezira, denimo vojne in kapitalizem.

Teme, ki se jih običajno loteva, so politične, antikonformistične in pacifistične, ne omejuje pa se na zidove ali slikarsko platno. Predstavljamo pet odmevnih umetnin, s katerimi je Banksy predstavil probleme sodobnega sveta: od revščine in neprestane opazovanosti do vpliva tehnologije in nerazumnega poveličevanja določenih umetnin.

Revščina V losangeleško razstavo, imenovano Komaj legalno, je Banksy leta 2006 med drugim vključil pravega indijskega slona, obarvanega v barve stenskih tapet. Banksy je z razstavo začel opozoriti na velik problem revščine, ki pa ga večina ljudi ignorira, to pa metaforično ponazoril slonom. To ga je seveda spravilo v težave, saj so imeli proti dejanju veliko za povedati predvsem borci za pravice živali.

(Ne)moč tehnologije Leta 2006 se je v londonskem predelu Soho čez noč na tleh pojavila t. i. Mrtva telefonska govorilnica, v katero je bil zasajen kramp. To kaže na odnos družbe do zastarele tehnologije, ker se preveč ukvarjamo s tehnologijo, pa ne cenimo tega, kar imamo zdaj, Banksy pa naj bi nas z govorilnico želel spodbuditi, da se vrnemo nazaj h koreninam. (Foto: youtube)

Nadzor v družbi Danes skoraj povsod, kamor pogledamo, vidimo nadzorne kamere. Tam naj bi bile zaradi varnostnih ukrepov, a dejstvo je, da se območja, kjer nismo opazovani, močno krčijo. Banksy z grafitom, na katerem ima noj namesto glave nadzorno kamero, želi pokazati, da so nadzorne kamere znotraj družbe ustvarile svoje naravno okolje, v katerem smo vedno opazovani. (Foto: youtube)

Ironija Na enem od grafitov je Banksy zapisal: »Če bi grafiti kaj spremenili, bi bili prepovedani.« Gre za mojstrsko ironijo, saj s svojim delom umetnik spreminja način razmišljanja mnogih. Njegove stvaritve tematizirajo probleme, o katerih mnogi zaradi potencialnih posledic ne govorijo, Banksy pa povzroča, da se jih zaveda (vse) širša javnost. (Foto: youtube)