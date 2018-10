Sedemintridesetletni Mervan Šljivar, ki mu na ljubljanskem okrožnem sodišču trenutno sodijo zaradi umora Nedžada Kličića pred štirimi leti v Bosni, se lahko vsaj deloma oddahne. Pravnomočno so ga namreč oprostili poskusa uboja Fadila Ferhatovića januarja 2016 na ljubljanskih Fužinah – na okrožnem sodišču so mu takšno sodbo izrekli decembra lani, zdaj pa so jo potrdili še višji sodniki.

Triindvajsetega januarja predlani sta se pred lokalom na Kotnikovi sprla Šljivar in Ferhatovićev nečak. Ferhatović in Šljivar sta se po telefonu dogovorila, da se zvečer dobita v lokalu na Fužinah in spor razčistita. Po mnenju tožilstva sta tja oba prišla oborožena: Šljivar sicer sam, Ferhatović pa z nečakom in več pajdaši. Kri je hitro zavrela in po obtožnici naj bi Šljivar Ferhatovića z devetmilimetrsko pištolo ustrelil v trebuh, Ferhatović pa nasprotnika v stegno. Šljivarju so zlomili tudi nos, lične kosti ter kosti zgornje in spodnje čeljustnice. Brez hitre zdravniške pomoči bi se lahko za oba slabo končalo, Šljivarju se je med oskrbo za nekaj trenutkov celo ustavilo srce.

Šljivarja so obtožili poskusa uboja, Ferhatovića pa povzročitve hude poškodbe. Slednji je priznal že na predobravnavnem naroku in dobil deset mesecev zapora. Šljivar pa krivde ni priznal, zato je sledilo sojenje, na katerem so ga obsodili na šestletno zaporno kazen. Sodišče je krivdo utemeljilo z njegovimi biološkimi sledmi na pištoli in sledmi streljanja. Toda na višjem sodišču so sodbo razveljavili in odredili novo sojenje. To je prineslo povsem drugačen rezultat, tokrat so Šljivarja oprostili. Sodni senat se je strinjal s stališčem zagovornika Jožeta Hribernika, da se je na parkirišču na obtoženega spravilo več oseb, da so ga pretepale, on pa se je branil. Da je tja prišel neoborožen, mu sicer niso povsem verjeli. Prav tako tudi niso bili čisto prepričani, da orožja ni uporabil, vendar tega niso mogli z gotovostjo zatrditi. A po mnenju senata na srečanje zagotovo ni prišel z že naperjeno pištolo (in z namenom streljati). Najverjetneje je streljal v samoobrambi, saj je do streljanja prišlo šele na koncu približno dvominutnega obračuna, so ocenili.