Minuli torek so v katetrskem laboratoriju oddelka za kardiologijo in angiologijo UKC Maribor uspešno izvedli prvo nekirurško vstavitev aortne zaklopke. S tem so po več letih prizadevanj v tej bolnišnici vpeljali program vstavljanja nadomestnih aortnih zaklopk s katetrom.

Metodo katetrske oziroma nekirurške zamenjave aortne zaklopke, pri kateri vstavijo nadomestno zaklopko brez kirurškega reza, so doslej opravljali le v UKC Ljubljana. Z naraščanjem števila bolnikov pa niso več mogli zagotavljati ustrezne dostopnosti zdravljenja za vse bolnike. Z uvedbo te metode v UKC Maribor povečujejo dostopnost in hkrati omogočajo enako kakovost zdravljenja pri bolnikih z okvaro aortne zaklopke tudi v severovzhodni Sloveniji, je v sporočilu za javnost zapisal doc. dr. Franjo Husam Naji, predstojnik oddelka za kardiologijo in angiologijo UKC Maribor.

Koliko teh posegov bodo opravili, bo odvisno tudi od financiranja. V bolnišnici zato opozarjajo, da morata odobritev programa nujno potrditi ZZZS oziroma vlada RS, saj je takšno zdravljenje velik strošek za zdravstveni zavod. Za redno kontinuiteto dela, ki je pri tako zahtevnih posegih nujna, pa bi morali v UKC Maribor opraviti približno petdeset posegov na leto, je zapisal Naji. Sicer kardiologi ocenjujejo, da je v Sloveniji treba na leto opraviti okoli dvesto takšnih posegov.

Zaradi staranja prebivalstva je število bolnikov, pri katerih se pojavi starostna okvara aortne zaklopke, vse večje. Klasična metoda zdravljenja je še vedno kirurški poseg, pri katerem je treba odpreti prsni koš, ustaviti srce in bolnika prehodno vzdrževati pri življenju z zunajtelesno črpalko. Z metodo katetrske oziroma nekirurške zamenjave zaklopke pa vstavijo nadomestno zaklopko brez kirurškega reza. Poseg je primeren predvsem za starejše bolnike, pri katerih operativni poseg pomeni veliko tveganje za zaplete, so še sporočili iz UKC Maribor. lo