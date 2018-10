pronatovska vnema, ki ste jo izkazali ob obisku generalnega sekretarja te zveze Jensa Stoltenberga v Ljubljani, me je neprijetno presenetila. Izrekli ste – kolikor berem – neomajno podporo in lojalnost zavezništvu, obljubili sicer postopno in na daljši rok dvig obrambnih izdatkov vsaj do 1,5 odstotka BDP. Problematizirali niste ničesar, niti naraščajoče fobije do Rusije, ki naj bi bila po mnenju Natovih analitikov in strategov ob terorizmu največja grožnja zahodnemu svetu, še manj politike novega ameriškega predsednika Trumpa, ki dan za dnem spodkopava temelje mukoma doseženih kompromisov v prid miru in stabilnosti na planetu, začenši s pariškim podnebnim dogovorom. Mimogrede: ste prebrali, kaj pravijo znanstveniki, da je še ta dogovor premalo ambiciozen in da potrebujemo, da bi se izognili apokalipsi, bolj radikalne in hitre reze toplogrednih izpustov ter da je časa za to drobnih 15 let? No, upam, da ste vsaj napovedali, da boste vladi in parlamentu predlagali pristop Slovenije k pogodbi Združenih narodov o prepovedi jedrskega orožja. Saj niste pozabili na podpis, ki ste ga dali pred skorajda natančno letom dni tovrstnemu pozivu Mirovnega inštituta, mar ne?

In še besedo, dve o Kopru oziroma Luki, kjer naj bi ameriški vojaki vzpostavili logistično bazo za del svojih premikov in transportov, orožja in opreme, po južnem in vzhodnem delu Evrope. O tem sem napisal komentar pred nekaj tedni in ste ga verjetno tudi prebrali. Lepo vas prosim, g. premier, pustite Koper pri miru. Vemo, da ne gre za neki novi Aviano, a tudi daleč od tega ne bomo, ko bodo zavoljo Trumpove politike vse bolj osovražene ameriške uniforme korakale po našem mestu in se v zabojih z ameriško zastavo, ki jih bodo v Luki pretovarjali, morda našle tudi jedrske konice.

Borili smo se proti uplinjevalnikom zemeljskega plina v Tržaškem zalivu in si oddahnili, ko so si potencialni investitorji premislili. Naj bi sedaj ploskali za varnost naše skupnosti in okolja še bolj nevarnim nameram? Pozivam vas in vso koalicijo k ponovnemu razmisleku o smiselnosti vztrajanja v Natovem članstvu. Alternativa obstaja.

Aurelio Juri, nekdanji slovenski in evropski poslanec, Koper