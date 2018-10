Glede vremena smo običajno pasivni. Kaj pa naj storimo, saj nanj ne moremo vplivati? Edino, kar je, lahko naše odločitve prilagajamo vremenu, če je to potrebno. Ampak ali je to res? Najbrž niste spregledali novice o nedavnih hudourniških poplavah na Majorki. Meteorološko gledano ni bila vremenska situacija nič posebnega. V višinah razmeroma majhno območje hladnega zraka, spodaj pa toplo morje in južni veter ter zato precej topla in vlažna zračna masa. Tudi pri nas je včasih podobno. In potem se ti skuha nevihta, ki dobesedno zalije vse pod sabo. V dveh do štirih urah je padlo, pa ne vem, ali je to izraz, ki bi lahko dobro opisal tisto dogajanje, ja, padlo je okoli 200 mm dežja. 200 litrov na kvadratni meter, kar je 20 decimetrov visoka plast vode na kvadratnem metru. Morda se ne sliši veliko, ampak na Majorki imajo nekaj čez 400 m letne količine dežja.

In pri nas ne vem, ali smo sploh že kdaj imeli takšen naliv (bi posledice najbrž dolgo ostale v spominu ljudi). Skoraj dobesedno, kot da bi z vedrom zlival vodo z oblaka (kakšna je sploh največja možna količina dežja, ki lahko pade z oblaka na tla v tako kratkem času?). Posledice so bile grozljive, podobne »našim Železnikom« iz leta 2007. Podobno je bilo nedavno na Siciliji. Pa v Grčiji tudi. In tako naprej. Takemu vremenu se enostavno ne moremo prilagoditi. Lahko se samo rešujemo pred njim. Uresničujejo se predvidevanja meteorologov, kaj nam bo prineslo segrevanje ozračja. Izjemni vremenski pojavi postajajo vse manj izjemni. Seveda lahko zadnji stavek tolmačimo na dva načina, ampak ne si zatiskati oči, saj dobro veste, kateri je pravi. Sami lahko v živo spremljamo ples vremena okoli nas in ta ples postaja vse bolj nepredvidljiv, dobesedno zvrtelo se nam bo od njega.

Kaj naj pripomnim k poplavam na Majorki? Še sreča, da ni bilo pri nas? Da, res smo imeli srečo, lahko bi bilo (spet?) pri nas. Ampak tudi čedalje manj je verjetno, da bomo imeli tako srečo. In kaj naj naredimo? Znanost nam daje odgovore, kaj bi bilo treba narediti, kako se prilagoditi. Ampak ali je žrtev za tako prilagajanje prevelika? Ali je sploh lahko prevelika? Dokler nas ne odnese voda ali pa nas nekaj zaporednih suš spravi na kolena, se morda tako zdi.