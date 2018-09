»Še vedno ljubim Evropo in vedno jo bom ljubil.« S temi besedami je Jean-Claude Juncker zaključil svoj zadnji govor o stanju v Uniji, v katerem je spominjal na ugodne gospodarske razmere v Evropi in nizal vrsto nalog, ki jih mora Evropska unija v času njegove komisije še opraviti.

»Iz nepopolne Evrope želimo narediti vedno bolj popolno Evropo,« je dejal Juncker in kar malce otožno ocenil, da je pet let, kolikor traja mandat evropske komisije, ki se počasi izteka, kratko obdobje, v katerem je težko kaj spremeniti. Juncker je uvodoma ocenjeval, da je potrebno Evropo bolj spoštovati in da smo lahko srečni, da živimo na celini, kjer vlada mir. Težke čase gospodarske krize po padcu Lehman Brothersa – deseta obletnica poka nepremičninskega balona v ZDA bo v petek – je Evropska unija po Junckerjevi oceni dobro prebrodila. 12 milijonov novih delovnih mest in 23 trimestrov nepretrgane gospodarske rasti so oprijemljiv dokaz, medtem ko je za Junckerja stopnja brezposelnosti med mladimi (14,8 odstotka), še vedno previsoka.

Predlog za večjo vlogo evra sledi decembra

Po zahvali Grkom, da so prestali težka leta varčevalnih ukrepov in izvedli »Herkulov trud«, je Juncker spregovoril o evropski vlogi v svetu. Čeprav je Evropa že globalni akter, mora po mnenju predsednika evropske komisije postati še močnejši in ne sme stati na obrobju mednarodnih zadev. Večjo vlogo lahko doseže tudi z močnejšo vojaško dimenzijo, ob čemer pa Juncker opozarja, da večje vojaške moči ne gre razumeti kot večje militarizacije Evropske unije. Drugi element močnejše vloge EU je Juncker pripisal valuti evro. Ta je sicer že postala druga svetovna valuta, vendar bi predsednik komisije želel okrepiti njegovo vlogo, da bo zavzela močnejše mesto na mednarodni sceni. »Nedopustno je, da Evropa ureja 4 odstotke uvoza svoje energije v ameriških dolarjih. Nedopustno je, da evropska podjetja kupujejo letala v dolarjih in ne v evrih,« je dejal Juncker in napovedal, da bo komisija do konca leta predstavila pobudo za krepitev evra.

Večkrat je Juncker opozoril, da je EU lahko močna, če govori z enim glasom. To sposobnost skupnega stališča je po njegovem mnenju potrebno okrepiti pri zunanjih zadevah, kjer se mu zdi nedopustno, da Evropska unija utihne, ko spregovori svet ZN za človekove pravice, in to zgolj zato, ker je ena država proti odločitvam sveta. Tudi zato se je Juncker zavzel, da bi države članice poslej več odločitev sprejemale s kvalificirano večino. »EU ne sme biti gledalec, temveč konstruktivni akter globalne igre in soustvarjanja jutrišnjega sveta. Naš glas mora biti slišen,« je dejal Juncker in pristavil, da je potrebno več postoriti tudi za zbliževanje zahoda in vzhoda integracije ter severa in juga. Ocenil je, da je bilo dovolj razdorov med Evropejci: »EU je premajhna, da bi bila razdeljena en dan na dva dela, drugi dan pa na štiri.«