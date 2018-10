Umtiti je moral zaradi rehabilitacije in prisilnega počitka izpustiti prvenstveni tekmi proti Bilbau in Valencii ter srečanje lige prvakov proti Tottenhamu, zdaj pa naj bi se izkazalo, da je poškodba resnejša, kot so sprva predvidevali, danes piše katalonski Sport.

Čeprav v taboru francoske reprezentance menijo, da poškodba ni tako resna in da bosta pomagala rehabilitacija in počitek, pri Barceloni ugotavljajo, da se poškodovano levo koleno ne celi po načrtih, zato se bojijo, da bo moral 24-letni steber obrambe na operacijo, ki so se ji želeli izogniti.

Umtiti je imel bolečine v kolenu že nekaj časa, težave mu povzroča poškodovani hrustanec levega kolena. Na voljo je imel dve različici; po prvi, bolj konzervativni, hodi na terapije za regeneracijo hrustanca, druga, bolj invazivna, pa je operacija.