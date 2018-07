Irski letalski prevoznik je zaradi stavke kabinskega osebja v Belgiji, Španiji in na Portugalskem odpovedal 600 za v sredo in danes napovedanih letov.

Kakšne so pravice letalskih potnikov?

Po 250 evrov odškodnine ne bodo izplačali Glede na zakonodajo EU bi moral potnikom plačati po 250 evrov odškodnine, vendar pa so v Ryanairu to možnost zavrnili in poudarili, da ravnajo v skladu z zakoni. »Ker so bili leti odpovedani zaradi izrednih okoliščin, nam ni treba plačevati odškodnin,« so navedli po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Kakšne so pravice potnikov? Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) pa je danes spomnila, da je morala letalska družba o odpovedih potrošnike pisno obvestiti in jim ponuditi možnosti spremembe leta, ki jih določa zakonodaja in med katerimi potrošnik sam izbira. »Če te izbire ne ponudi, se najprej obrnite na Ryanair in poskušajte skupaj najti rešitev, ki vam najbolj ustreza. Nikakor ne priporočamo, da kar takoj na lastno pest začnete urejati svoj prevoz, saj se lahko zgodi, da do povračila stroškov ne boste upravičeni,« so navedli.

Stavka ne spada nujno pod izredne razmere Na ZPS poudarjajo, da potrošniki zaradi odpovedi leta lahko, razen v nekateri primerih, zahtevajo tudi odškodnino. Do odškodnine pa potrošniki niso upravičeni, če jih je Ryanair obvestil o odpovedi vsaj dva tedna pred odhodom oz. vsaj en teden pred odhodom in hkrati ponudil drug let z odhodom največ dve uri pred prvotno predvidenim ter prihodom največ štiri ure po prvotno predvidenem letu. Pravice potnikov. Prav tako niso upravičeni do odškodnine, če jih je prevoznik o tem obvestil manj kot en teden pred odhodom, če je ob tem ponudil nadomestni let z odhodom največ eno uro pred prvotno predvidenim in prihodom največ dve uri po prvotno predvidenem prihodu. »Do odškodnine potrošniki prav tako niso upravičeni, če je odpoved leta posledica izrednih razmer, ki se jim ne bi bilo mogoče izogniti, tudi če bi bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi. Stavka ne spada nujno pod take izredne razmere, temveč se to presoja v vsakem konkretnem primeru,« so pojasnili.