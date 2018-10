Preminil legendarni košarkarski trener Tex Winter

Košarkarski strokovnjak Tex Winter, ki je v severnoameriški ligi NBA skupaj s Philom Jacksonom popeljal Chicago Bulls in Los Angeles Lakers do številnih naslovov prvaka, je preminil star 96 let. Winter je bil pionir slovitega ''trikotnega napada'', s katerim so tako Biki kot Jezerniki dolga leta dominirali v prvenstvu NBA.