Podjetje je skupaj z očetom, bratom (računovodstvo) in materjo (finance) odkupil od prejšnjega najemnika pred šestimi leti. V najem so v domačem kraju vzeli že utečeno gostilno Penzion Mlino, ki s svojo edinstveno lego ob Blejskem jezeru že skoraj stoletje privablja goste od vsepovsod. Po besedah direktorja je velika prednost družinskih podjetij v tem, da se lahko temeljito posvetujejo med seboj in delujejo kot uigrana ekipa. Pristen in spoštljiv odnos do ljudi naj bi bila nasploh ena glavnih vrednot njihovega podjetja – prizadevajo si za medsebojno spoštovanje vodstva, zaposlenih in gostov.

Boljša organizacija dela »Če moji zaposleni ne bodo zadovoljni, tudi jaz ne bom,« pravi Gregor Sebanc. Pri razumevanju potreb in razmišljanja zaposlenih, ki jih je med sezono približno 35, pomagajo tudi direktorjeve osebne izkušnje – po ustanovitvi podjetja je preizkusil vsa delovna mesta, od pomivalnice do kuhinje, da je spoznal zahtevnost in posebnosti vsakega od njih. Dobro se razumejo tudi s ponudniki sob v bližnji okolici. Z okoljem, iz katerega izhaja vsa družina, imajo na splošno tesne vezi. Podpirajo lokalne organizacije, gledajo pa tudi širše po svetu. Več let že sodelujejo s Tomom Križnarjem pri pomoči ljudem v Sudanu in pošiljajo pomoč misijonarjem na Madagaskarju. Na pomoč priskočijo tudi ob nesrečah, kot je bila na primer nesreča s prevrnjeno pletnjo letos pozimi, ko so poskrbeli za premočene in podhlajene južnokorejske turiste.