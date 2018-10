Ob tem se je vprašal, ali je pravično umoriti nekoga samo za rešitev težave. »Tega ne bi smeli storiti, ni pravično umoriti človeka, tudi če je majhen. To je, kot če bi za rešitev težave najeli morilca,« je dejal papež.

V primeru, če starši dobijo diagnozo hude okvare svojega še nerojenega otroka, potrebujejo po Frančiškovih besedah »iskreno bližino in solidarnost, da premagajo svoje strahove«. »Namesto tega dobijo hitre nasvete za umetno prekinitev nosečnosti,« je še dejal na splošni avdienci, katere današnja tema je bila zapoved Ne ubijaj.

Za katoliško cerkev je umetna prekinitev nosečnosti velik greh. Cerkev ne samo za žensko, ki opravi umetno prekinitev nosečnosti, pač pa tudi za zdravnika in partnerja, če je žensko silil v umetno prekinitev, predvideva izobčenje.

Frančišek je pred dvema letoma poskrbel za razburjenje z odločitvijo, ko je duhovnikom dovolil, da ženske odveže tega greha, kar pa ni spremenilo njegove miselnosti, da je zločin prekiniti nerojeno življenje. Junija letos je papež umetno prekinitev prizadetih plodov primerjal z umori prizadetih, ki so jih izvajali nacisti. »V minulem stoletju se je ves svet zgražal nad evtanazijo nacistov. Danes se počne enako z belimi rokavicami,« je takrat dejal.

papeževo stališče vznemirja, ni pa presenečenje

Tudi današnje papeževe izjave so že naletele na kritike. »Primerjava z naročenim umorom in umetno prekinitvijo nosečnost ne žali samo žrtve umora, pač pa tudi vest ženske, ki je v stiski zaradi nosečnosti,« so odgovorili v katoliškem Združenju ženskega ponosa, ki ponuja svetovanje ženskam, ki se znajdejo v stiski zaradi nosečnosti.

Iz Združenja ateistov in agnostikov v Italiji pa so sporočili, da gre za besede, ki vznemirjajo, niso pa presenečenje. »Znano je, da si je Cerkev vedno dovoljevala, da govori vse mogoče o telesu in odločitvah žensk in revolucionarni Frančišek pri tem ni izjema,« je dejala predstavnica združenja Adele Orioli.

Današnje papeževe besede prihajajo v občutljivem trenutku. V Vatikanu prav v teh dneh poteka škofovska sinoda, v znamenju katere so letos mladi. In za številne mlade so teme, kot so spolnost, umetna prekinitev nosečnosti, homoseksualnost in pravice žensk posebej pomembne. Številni si želijo, da bi se Cerkev v tej smeri bolj odprla. Ali je Frančišek s primerjavo z naročenim umorom ubral pravilen ton, je vprašljivo, še navaja dpa.