Kitajska škofa se sinode, ki bo posvečena mladim, lahko udeležujeta po zaslugi zgodovinskega sporazuma o imenovanju škofov, ki sta ga Vatikan in Kitajska sklenila septembra. Ob koncu maše je bila kratka molitev v več jezikih, tudi kitajščini.

»Začenjamo novo cerkveno srečanje, ki bi nam lahko razširilo obzorja ter preoblikovalo strukture, ki nas danes hromijo, delijo in oddaljujejo od mladih. Ti so izpostavljeni težavam in nimajo podpore verske skupnosti,« je na maši poudaril papež.

Po njegovih besedah mladi upajo, da bo Cerkev prekinila s konformizmom »vedno smo delali tako«. »Zaradi tega upanja si moramo prizadevati izkoreniniti negotovost, izključevanje in nasilje, ki so jim izpostavljeni mladi,« je dodal Frančišek in škofe pozval, naj »mladih ne pustijo v rokah trgovcev s smrtjo«.

Papež, ki bo vodil sinodo, je imenoval štiri predsedujoče srečanju z različnih koncev sveta. Gre za kardinale iz Iraka, Madagaskarja, Mjanmara in Papue Nove Gvineje, držav z velikim deležem mladih, ki se soočajo z revščino, spopadi ali so pripadniki verskih manjšin.

Udeležence sinode je Frančišek tudi pozval, naj se ne vedejo »moralistično ali elitistično« in naj ne zastopajo »abstraktnih ideologij, ki nikoli ne sovpadajo z resničnim življenjem ljudi«.