Nacionalni zbor (NZ) francoske skrajne desničarke Marine Le Pen, kot se od spomladi imenuje dotedanja Nacionalna fronta, ter italijanska vladna stranka Liga notranjega ministra Mattea Salvinija sta na srečanju v Rimu objavila zavezništvo pred volitvami v evropski parlament. »Maja bomo lahko doživeli Evropo, ki se bo postavila proti globalizaciji. Nadomestili bomo avtoritativni model, v katerega se je v zadnjih letih spremenila EU,« je dejala Le Penova, Salvini pa je za maj, ko so napovedane volitve v sedemindvajseterici držav Unije, napovedal začetek »revolucije razuma«. Kot pravi, imata z voditeljico Nacionalnega zbora enake poglede in skupaj vzpostavljata zavezništvo proti sovražnikom Evrope, med katere je uvrstil sedanjega predsednika evropske komisije Jean-Clauda Junckerja ter evropskega komisarja za finančne in gospodarske zadeve Pierra Moscovicija, ki sta po njegovem »zaprta v svojih bunkerjih v Evropi«.

Distanciranje od Bannona Le Penova se je ob srečanju s Salvinijem nekoliko nepričakovano distancirala od poskusov razvpitega ameriškega samozvanega gospodarskega nacionalista Steva Bannona – ta je bil lani poleti zaradi nesprejemljivega odziva Bele hiše na rasne izpade v Charlottesvillu prisiljen odstopiti kot Trumpov glavni strateg –, da v gibanje poveže evropske desničarske populiste. »Mi sami smo tisti, ki bomo oblikovali politično silo, porojeno iz evropskih volitev,« je dejala, Bannona pa označila za Američana, ki želi ponuditi analitično pomoč evropskim nacionalističnim strankam.