»Tu gre samo za časovni zamik zaradi varnosti, nihče ne bo prikrajšan. Odjavili smo najmanjše možno število ljudi in takoj bodo operirani vsi, ko se vse postavi na svoje mesto, da bo zdravstvena nega dovolj močna in da bo lahko oddelek na polno delal,« je povedal Bešič Loredan.

Na kirurškem oddelku primanjkuje toliko srednjih medicinskih sester, da lahko zapolnijo 20 postelj namesto 30, kolikor jih imajo na oddelku, je še povedal.

Stanje je še vedno obvladljivo, je za STA dejal predsednik sindikalne enote Sindikata delavcev zdravstvene nege v šempetrski bolnišnici Dalibor Palič, a so potrebni takojšnji ukrepi. »Stanje je sicer že kronično, vendar je prišlo do kritične meje in so začele medicinske sestre množično odhajati,« je pojasnil.

Med leti 2013 in 2018 je v šempetrski bolnišnici dalo odpoved 142 medicinskih sester ali tehnikov. V šempetrski bolnišnici po trenutnih ocenah primanjkuje 35 srednjih medicinskih sester, 25 bi jih zaposlili za nedoločen, deset pa za določen čas.