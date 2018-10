Kot so sporočili iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), je skupščina potrdila nasprotni predlog Skupine Prva za imenovanje posebnega revizorja. Družba Ernst & Young bo preverila posamezne posle v obdobju zadnjih treh let, in sicer odločitve, ki jih je DBS sprejemala kot ustanovitelj Semenarne Ljubljana, druge posle s Semenarno Ljubljana (npr. sklepanje kreditnih ali garancijskih pogodb) ter sklenitev sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi s predsednico uprave DBS Sonjo Anadolli in postopke, povezane s prenehanjem njene funkcije predsednice uprave DBS.

Skupščina je tri nadzornike imenovala na (kompromisni) nasprotni predlog Skupine Prva. Dežmanova in Kvaternik sta imenovana kot nadomestna člana za preostanek mandata Viktorja Lenčeta in Simona Kolenca, ki sta odstopila, do leta 2020, Petrovič pa je bil imenovan za štiriletni mandat.