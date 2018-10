»Ima dve depresiji, ki bi si ju lahko razlagali tudi kot očesni vdolbini,« je o asteroidu povedal Jehn. »A je treba uporabiti precej domišljije,« je dodal.

Asteroid so prvič opazili znanstveniki ameriške vesoljske agencije Nasa leta 2015, prav tako okoli dneva mrtvih. Tedaj je »lobanja« letela mimo Zemlje na oddaljenosti malo manj kot 500.000 kilometrov. Ker je asteroid svetlejši od običajnih, nima pa »repa«, astronomi sklepajo, da gre za ostanke kometa oziroma mrtev komet.

Dead comet that will safely zip by Earth on Oct 31 looks eerie like a skull: https://t.co/8bq4UBrFO9#HappyHalloweenpic.twitter.com/gICZTSLcZr