Gre za poskus zastraševanja članov in predstavnikov Katoliške cerkve. Cerkveni nauk namreč odločno nasprotuje teorijam in ideologijam, ki zagovarjajo, »da je umor nerojenega otroka moralno povsem dopustno dejanje in da celo sodi v izključno pristojnost nosečih žensk«. To je pred skorajšnjo glavno obravnavo v sodnem postopku zoper glavnega tajnika SŠK Tadeja Strehovca včeraj sporočila Komisija Pravičnost in mir, ki pod taktirko nekdanjega ljubljanskega nadškofa Antona Stresa deluje pri SŠK. Ta razlaga, so dodali, je edino možna glede na dosedanjo teorijo in sodno prakso v zadevah »sovražnega« govora. Po mnenju Komisije gre za montirani proces.

Poskus napada na doktrino RKC? Tadej Strehovec je, kot je znano, obtožen kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po 297. členu KZ. Kaznivo dejanje naj bi storil kot odgovorni urednik portala 24kul.si, in sicer s tem, ko je dopustil, da je neznani avtor (Tine Belin je psevdonim) zmerjal in žalil podpisnike javne pobude za zaščito ustavnih pravic žensk. Glavna obravnava se na ljubljanskem okrajnem sodišču začne jutri. Po mnenju Komisije je Strehovec obtožen le zato, ker je podpiral katoličane, »ki so molili za nerojene otroke«, in ker zagovarja katoliški nauk o splavu. V sodnem pregonu Tadeja Strehovca zato vidijo »poskus napada na nauk oziroma doktrino Katoliške cerkve, ki ji je z mednarodnim sporazumom med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo zajamčena 'svoboda delovanja, bogočastja in kateheze' (3. člen)« in »poskus omejevanja pravice do svobode govora in izražanja misli, mnenj in nazorov«. V Komisiji še trdijo, da nameravajo predstavniki gibanj, ki da zagovarjajo neomejeno svobodo splava in stojijo za sprožitvijo kazenskega pregona, svojo ideologijo uveljaviti kot edino dopustno in obvezno.