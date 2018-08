Tadej Strehovec, generalni tajnik Slovenske škofovske konference, ustanovitelj zavoda KUL.si

Katoličani so v Sloveniji znova preganjani. Zaradi obrambe krščanskih vrednot, med katere sodi tudi spoštovanje življenja od spočetja do smrti. O tem bi nas radi po začetku sodnega procesa proti generalnemu tajniku Slovenske škofovske konference, ustanovitelju in edinemu družbeniku zavoda KUL.si ter do nedavna tudi “tiskovnemu predstavniku” škofov z bruhajočimi sporočili podpore prepričali v SŠK z nadškofom Zoretom na čelu. A dejstva so daleč od tokratnega protiženskega cerkvenega spina.