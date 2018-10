Zakaj nekateri psi spadajo v prvo kategorijo, torej zakaj se nekateri psi mačk bojijo? Možnih je kar nekaj razlogov. Preslaba socializacija in vzgoja, sploh v zgodnjem obdobju psa. Če psa ne navadite dovolj hitro na prisotnost mačk, se lahko zgodi, da se jih bo bal. Slaba samozavest psa. Če ima pes na splošno slabo samozavest, ga je strah in je negotov, je seveda večja verjetnost, da se bo bal tudi zunanjih dražljajev (na primer sosedove mačke). Slaba izkušnja. Če je mačka uporabila svoje zobe ali ostre kremplje in je psa popraskala, je pes povezal prisotnost mačke z bolečino. Ta slaba izkušnja vpliva na to, da se bo pes naslednjič želel izogniti mački, torej kaže znake strahu.

Treba si je prizadevati za to, da pes pride v tretjo kategorijo, torej da je do mačk čim bolj nevtralen, da se jih ne boji in jih ne lovi. Kako pridemo do tega? Ko ljudje pripeljejo domov k psu mačko ali obratno, dobijo pogosto nasvet, naj ju dajo kar skupaj in se bosta živali sami zmenili. Ta nasvet ni dober, saj se lahko »sama zmenita« tudi s pretepom. Navajanje drug na drugega bo oteženo in bo trajalo precej dlje, kot bi sicer. Torej ne puščajte psa in mačke skupaj, če se še ne poznata.

V okolju, kjer živite, je treba postaviti omejitve. Ali je svobodna mačka in se sprehaja po stanovanju in je omejen pes ali obratno – odvisno od tega, kaj vam ustreza in kaj lahko v svojem stanovanju uvedete. Tudi ko vas ni, zavarujte okolje, da mačka in pes ne prihajata v neposreden stik. Ko bosta živela v istem stanovanju z omejitvijo, bo že tako potekalo navajanje in spoznavanje, ki lahko traja kar nekaj časa.

Za prijetno sobivanje psa in mačke je potrebnega kar nekaj časa, sploh če pes že ima slabo izkušnjo, je faza navajanja še daljša. Ljudje bi večinoma želeli narediti vse v enem dnevu, vendar navajanje na skupno življenje terja čas – včasih lahko traja tedne ali mesece, da se pes navadi mačke in obratno.

Če nočete, da se vaš pes boji mačke, lahko delate trening pozitivne asociacije. V prisotnosti mačke, ki je seveda fizično omejena, da psu ne more nagajati ali ga celo poškodovati, hranite psa. Pes bo začel mačko povezovati s pozitivno dejavnostjo. Tako se mu bo zmanjšal stres in si bo dolgoročno celo želel mačjo družbo. Seveda je to treba narediti čim bolj premišljeno in pametno. Če ima vaš pes težave z mačkami in se stopnjujejo, zagotovo delate nekaj narobe. V takem primeru svetujemo, da se obrnete na strokovnjaka, ki bo analiziral vzrok strahu ali agresije vašega psa do mačke in tudi svetoval korake pri reševanju teh težav.