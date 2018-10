Vučić je dejal, da želi Srbija sodelovati s severnoatlantskim zavezništvom »kljub bolečim spominom«, pri čemer je spomnil na štirimesečne Natove zračne napade na tedanjo Zvezno republiko Jugoslavijo leta 1999.

Stoltenberg je izpostavil, da ne gre za vojaško vajo, temveč za vajo civilne pripravljenosti in platformo za tiste, ki se prvi odzovejo. Kot je ocenil, bo vaja priložnost, da se »učimo drug od drugega, da bi pridobili izkušnje in se bolje pripravili na čase, v katerih se soočamo z izrednimi situacijami«.

»Vaja tudi kaže, kako partnerstvo z Natom lahko prinese konkretne koristi Srbiji, Natu in vsej regiji,« je še dejal generalni sekretar severnoatlantskega zavezništva.

V vaji sodeluje 2000 ljudi iz 38 držav, potekala pa bo do 11. oktobra v Mladenovcu in Sopotu blizu Beograda ter v Aranđelovcu v Šumadiji. Tokrat je prvič, da takšno vajo gosti Srbija, kar, kot je pred obiskom v Srbiji izpostavil Stoltenberg, kaže na močno partnerstvo med državo in Natom.