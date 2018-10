Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je v oddaji Tarča v četrtek zvečer napovedala, da bo vlada investicijski program za drugi tir, za zdaj sicer še označen kot osnutek, sprejela v četrtek. To pomeni, da ga bo pred tem že obravnaval in potrdil projektno-finančni svet, ki ga je vlada imenovala minuli četrtek. Prav tako naj bi bila v prihodnjem tednu, tako ministrica Bratuškova, končno prenesena vsa dokumentacija, kar zadeva projekt drugi tir, z direkcije za infrastrukturo na družbo 2TDK.

Če se bodo te ministričine napovedi v četrtek uresničile, pravzaprav ne bo več nobenih zadržkov, da delavci Kolektorja in bosanskega Euroasfalta ne bi tako rekoč že v petek zakopali z lopatami in začeli pripravljalnih del, to je gradnjo cest ob predvideni železniški trasi (četudi si še v četrtek popoldne, tik pred ministričinim nastopom v Tarči, njeni sodelavci na ministrstvu niso upali napovedati, kdaj bi se ta pripravljalna dela lahko začela).

Kolektor bi bil z aneksom dražji od naslednjih dveh ponudnikov Pa vendar se lahko zaplete. Začetek pripravljalnih del je namreč ob sprejemu investicijskega programa vezan še na vladno opredelitev do izvajalčevega zahtevka za aneks. Ministrica Alenka Bratušek je tako že napovedala, da bo vlada zavrnila Kolektorjevo zahtevo za aneks, ki si jo že od začetka avgusta med seboj podajata 2TDK in vlada. Pogodba za pripravljalna dela med direkcijo za infrastrukturo in konzorcijem družb Kolektor CPG in Euroasfalt v višini 14,5 milijona evrov (z DDV) je bila podpisana decembra lani (pripravljalna dela sofinancira evropska komisija), a vsebuje odložilni pogoj, da stopi v veljavo skupaj z zakonom o drugem tiru. Potem ko je prestal dva referenduma, je ta zakon stopil v veljavo 21. julija letos. Že 9. avgusta pa je, kot smo včeraj poročali v Dnevniku, Kolektor na direkcijo poslal omenjeni zahtevek za aneks k pogodbi, ki pripravljalna dela draži za 17 odstotkov oziroma za 2,45 milijona evrov. Povedano drugače, če bi ministrstvo upoštevalo Kolektorjev zahtevek za aneks, bi bila Kolektorjeva ponudba s končno ceno 16,93 milijona evrov dražja od naslednjih dveh najcenejših ponudb; podjetji JV IMP in Pondus bi dela opravili za 15,98 milijona evra, družba Kostak pa bi pripravljalna dela izvedla za 16,58 milijona evrov, je razvidno iz njunih prijav na razpis.

Kolektor se bo odločil v ponedeljek »Naša, moja zahteva je, da gre ta aneks z mize in da se izvajalec pripravljalnih del s tem strinja, sicer do prenosa pogodbe z direkcije za infrastrukturo na 2TDK ne bo prišlo. V gradivu, ki bo šlo na skupščino naslednji teden – skupščina je vlada –, bo jasno zapisano, da se Kolektor temu zahtevku odpoveduje. Če tega ne bodo podpisali, bo pogodba ostala na direkciji za infrastrukturo, kjer pa pravzaprav nimajo z njo kaj početi, ker je investitor projekta 2TDK,« je bila jasna ministrica Alenka Bratušek. »Zato jih jaz tukaj javno prosim ali apeliram nanje, da upoštevajo podatke, s katerimi so se prijavili na javni razpis,« je dodala. Ali bo Kolektor ta apel uslišal, ni jasno, odgovor na Dnevnikova novinarska vprašanja nam bodo, zatrjujejo, posredovali v ponedeljek. Tedaj tudi pričakujemo odločitev, kdaj se bodo pripravljalna dela (predvidoma) končno začela.