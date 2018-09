Leta 2016 je Marin Minamija postala najmlajša državljanka Japonske, ki je osvojila Everest in najvišje vrhove vseh sedmih celin (Seven Summits). Je tudi najmlajša ženska, ki se je povzpela na vrh osemtisočaka Manaslu. Za povrh je na smučeh prehodila še zadnjo (poldnevniško) stopinjo tako na severni kot na južni tečaj in postala najmlajša oseba, ki je osvojila tako imenovani Explorers Grand Slam, naziv, ki ga pridobijo tisti, ki osvojijo sedem vrhov in prehodijo oba tečaja.

Vse to je Japonka, ki ima dva hobija (peko pit in šivanje), opravila v pičlih dveh letih, med sedemnajstim in devetnajstim letom starosti. Vseeno pa se nima za raziskovalko ali avanturistko. »To je bil le projekt,« je Marin Minamija povedala za spletni medij explorersweb.com. »To ni moja identiteta.« Kot edinka je s staršema živela v Maleziji, Šanghaju, Dalianu in v Hongkongu, hodila je v šolo za tujce in bila precej nesrečna pripadnica digitalne generacije. Starša sta se ločila, bila je na robu mladinske delikvence, potem pa je na šolskem izletu odkrila plezanje in stik z naravo, v kateri se je lahko pomirila in soočila s svojimi mislimi. Določila si je cilj: splezati na Everest.