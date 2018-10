Fifa je odločitev sprejela potem, ko je nedavno sierraleonskemu ministru za šport poslala pismo, v katerem je izrazila zaskrbljenost zaradi odstranitve predsednika sierraleonske nogometne zveze (SLFA) Isha Johansena in generalnega sekretarja Christopherja Kamaro, je Fifa povedala v izjavi za javnost.

»Suspenz bo preklican, ko bodo SLFA in njeno vodstvo Fifi zatrdili, da so administracija SLFA, njeni prostori, bančni računi in komunikacijski kanala znova pod nadzorom zveze,« je dejala Fifa.

Prepoved pomeni, da je obmorska afriška država izgubila vse pravice članstva, reprezentanca in klubi pa se zdaj ne smejo udeleževati mednarodnih tekem. Poleg tega tudi člani SLFA in sodniki ne smejo koristiti ugodnosti Fife ali razvojnih programov, tečajev in treningov v organizaciji afriške nogometne konfederacije.

Johansen je bil na mesto predsednika SLFA izvoljen leta 2013, leta 2016 pa ga je državna protikorupcijska komisija aretirala zaradi domnevnih zlorab denarnih sredstev, a Fifa pravi, da nima razloga, da bi temu verjela, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sierra Leone bi sicer morala v torek gostovati pri Gani, s katero bi odigrala kvalifikacijsko tekmo za afriški pokal narodov, ki bo potekal drugo leto.