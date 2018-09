Proti Le Penovi so francoski tožilci marca letos vložili obtožnico, ker je leta 2015 na twitterju objavila posnetke grozodejstev, zaradi širjenja nasilnih podob ji grozi celo do tri leta zapora.

Le Penova je po terorističnih napadih v Parizu v novembru leta 2015, ki so zahtevali 130 življenj, na twitterju objavila tri posnetke, med njimi tudi obglavljenega ameriškega novinarja Jamesa Foleyja. »To je Daesh!« je zapisala. Daesh je sicer arabska kratica za IS. Kasneje je objavo z novinarjem na prošnjo njegove družine izbrisala in dejala, da ni vedela za njegovo identiteto.

Le Penova je danes objavila kopijo poziva, v katerem ji sodišče nalaga, da mora na psihiatrično oceno. Sodni poziv z datumom 11. september zahteva, da se psihiatrična ocena opravi čim prej, da se ugotovi, »ali je spodobna razumeti pripombe in vprašanja«.