Medtem ko Lewis Hamilton z zadovoljstvom spremlja drugo polovico sezone, ko od poletnih počitnic dalje tako rekoč ne dela napak, njegov dirkalnik pa je v primerjavi s Ferrarijem v določenih »disciplinah« spet hitrejši, se Britanec vseeno ne predaja utopiji in nekemu lažnemu občutku premoči.

»Za zdaj nam gre dobro, prvi treningi so bili zelo spodbudni, dirkalnik se dobro obnaša na stezi. Enostavno sem užival, steza je vedno znova pravi izziv. A vem tudi, da nič ne bo podarjeno, nove točke si bomo morali trdo prislužiti. Prostora za napake ni, sploh ne zame, ker moram zdaj z vsake dirke obvezno odnesti največ možnih točk. Bo pa letošnja dirka vsekakor hitra in zato toliko bolj nora,« pravi Lewis Hamilton.

Hamilton najhitrejši na prostih treningih

Na vprašanje, ali bo Mercedes, če bo to potrebno, spet zahteval od Bottasa, da ga spusti predse, pa je dejal, je to nekaj, kar bodo določili v ekipi in se sproti odločali, odvisno od tega, kako bo potekala dirka. Na drugi strani pa ga bolj preseneča, da česa podobnega Ferrari ne uveljavlja med Vettlom in Raikkonenom, ki, tako Britanec, očitno lahko prosto dirkata drug proti drugemu. »V delu sezone so delovali kot enotna ekipa, a v odločilnih trenutkih, recimo v Monzi, tega niso storili. In to me je že takrat presenetilo. Konec koncev so to pri njih v preteklosti že delali, malo me preseneča, da tega ne delajo tudi zdaj, ko odloča vsaka točka,« je dodal Hamilton.

Njegov šef Toto Wolff je na podobno vprašanje odgovoril le: »Bilo je nekaj debat po dirki v Sočiju. A raje sem bil tam slab fant, kot da bi ob koncu sezone izpadel neumen. Stvari se zdaj zaostrujejo in približujejo vrhuncu, narediti moramo vse, da postanemo prvaki.« In kot kaže, jim gre dobro od rok, saj je bil Hamilton na petkovih prostih treningih daleč najhitrejši, ne Bottas ne Vettel mu nista mogla slediti. Ker meteorologi za sobotne kvalifikacije napovedujejo tudi možnost dežja, bo vse to v tem primeru pozabljeno. Dirkači bodo v primeru dežja postavljeni pred še eno zelo zahtevno preizkušnjo.