Po dirki v Singapurju ima Lewis Hamilton, ki tudi sicer v Rusiji ne velja za največjega favorita, že 40 točk prednosti pred Sebastianom Vettlom, rdeči pa so si na zadnjih dirkah privoščili nekaj spodrsljajev, s katerimi so zapravili kar nekaj točk. Sicer za Nemca še ni vse izgubljeno, tudi na tej dirki namreč Hamilton še ne more postati teoretični svetovni prvak, res pa je tudi, da je zdaj Vettel pod vedno večjim pritiskom. Zmaga v Sočiju je zdaj zanj več kot le vprašanje prestiža. »Steza v Rusiji bi nam sicer morala biti pisana na kožo. Še vedno trdim, da imamo dovolj dober dirkalnik, da lahko zmagam na vseh preostalih dirkah sezone. Po drugi strani lahko malce računamo na Mercedesovo previdnost, kajti zelo dvomim, da bodo poskušali tvegati na vse ali nič. Nam pa dejansko ne preostane drugega, kot da storimo prav to,« meni Sebastian Vettel, ki torej napoveduje šest zmag do konca sezone. Zdaj je zmaga tako rekoč obvezna, saj lahko prav vsak spodrsljaj dodatno pokoplje Vettlove upe na letošnjo osvojitev naslova prvaka.

Druga dejstva govorijo v prid Mercedesu. Do sedaj so namreč na dirki za VN Rusije zmagovali le dirkači srebrnih puščic. V novejši zgodovini dvakrat Hamilton in po enkrat Rosberg in Bottas, leta 1913 in 1914, ko je bila na sporedu dirka v Sankt Peterburgu, pa sta zmagala dirkača Benza Georgij Suvorin in Willy Scholl. In tudi letos ima Hamilton dobre možnosti za zmago, veliko vprašanje pa ostaja, ali se bo preostalih dirk sezone lotil bolj previdno in se bo zadovoljil z drugimi ali tretjimi mesti. »V Sočiju smo bili do sedaj zelo uspešni,« pa pravi vodja ekipe Mercedes Toto Wolff, »a vemo tudi, da ne Ferrari ne Red Bull nimata več kaj izgubiti in da bosta obe ekipi vozili na vse ali nič. Povsem realno pričakujemo, da bomo imeli letos veliko dela na tej stezi, ki bo omogočala hitro vožnjo. Zato bo naša prva prioriteta, da se oba dirkača držita stran od kakršnih koli nepotrebnih težav in da bosta osvojila največ možnih točk.« A na stezi v Sočiju se je težko izogniti težavam, zato bo tudi pomoč obeh drugih dirkačev pri Mercedesu in Ferrariju. Valtteri Bottas, ki je v Sočiju lani slavil svojo prvo zmago v formuli 1, se je že moral sprijazniti s to vlogo, Kimi Raikkonen pa ne, saj ob koncu sezone zapušča tabor rdečih, njegov ekipni tovariš pri Sauberju pa bo drugo leto Antonio Giovanazzi.

Na tem 5,9 kilometra dolgem dirkališču tudi varnostni avtomobil ni nič nenavadnega, saj le dva ovinka dirkači odpeljejo z manj kot 100 km/h, kar 61 odstotkov kroga pa odpeljejo s polnim plinom. Do sedaj je bil na štirih dirkah na stezi trikrat varnostni avtomobil, pa še to zaradi trčenj takoj na startu.