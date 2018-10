Uspešnost podjetja v prihodnosti bo odvisna od sposobnosti aktivacije talentov vseh starosti. Čez 12 let bo v Sloveniji 175.000 manj delovno aktivnih prebivalcev kot danes, zato bo še kako pomembno aktivirati znanje, izkušnje in talente vseh generacij, predvsem starejših. Raznolikost sodelavcev močno vpliva na dvig ustvarjalnosti in inovativnosti. Vse to so dejstva, ki podpirajo natečaj Starejšim prijazno podjetje: Z leti še vedno ZAvzeti.

Mojca Kokalj, vodja kadrovskega oddelka v podjetju Danfoss Trata, ki je eden od prejemnikov tega priznanja, pravi: »Imamo skoraj 30 odstotkov zaposlenih, ki so starejši od 45 let, pred katerimi je najverjetneje še 20 let aktivne delovne dobe.« V Petrolu, ki je nosilec priznanja med velikimi podjetji, je po besedah direktorice področja Ravnanja s človeškimi viri Nine Potisek delež starejših od 45 let že dosegel 35 odstotkov. V zreškem Uniorju je sicer povprečna starost zaposlenih 41,6 leta, vendar na osnovi javnega razpisa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile že pripravljajo strategijo za upravljanje starejših zaposlenih ter za krepitev kompetenc zaposlenih, starejših od 45 let, poudarja Rosana Šuc Ravničan, vodja Službe za korporativno komuniciranje in inovacijske procese.

Izziv: motivacija različnih generacij

Podjetja se še kako dobro zavedajo generacijskih razlik zaposlenih ter različnih potreb, ki iz tega izhajajo. Kokaljeva pravi, da imajo v Danfoss Trati resen izziv, kako vzpostaviti sistem, ki bi deloval enako motivacijsko na vse zaposlene. Vsi imajo na izbiro enake ugodnosti in ukrepe (finančne in nefinančne) ter možnosti osebnega razvoja glede na to, kaj jim najbolj ustreza, celo izmenjavo delovnih mest med različnimi oddelki in generacijami. Zaposleni so izpostavljeni spremembam – s tem pa tudi razvoju in učenju – v številnih aktivnostih, ki se dogajajo v podjetju in celotni korporaciji.

Večina zaposlenih v Petrolu, tudi starejših, je vključenih v vsaj eno izobraževanje na leto. »Nova znanja, ki jih usvajajo, so predvsem s področij informatike ter energetskih in okoljskih rešitev, v novih poslovnih modelih pa tudi v prodaji. Številna znanja so tudi preplet različnih strok,« je jasna Potiskova. »V prihodnje se bo treba vsaki starostni skupini ustrezno prilagajati, jo spremljati in motivirati za doseganje najboljših rezultatov.«