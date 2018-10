Kogar ni, brez njega se mora. Oguljena fraza, ki jo najpogosteje ponavljajo trenerji v ekipnih športih, verjetno pa so si jo v mesecih, tednih in dneh pred letošnjim pariškim salonom nekajkrat ponovili tudi organizatorji, ko so prejemali odpoved za odpovedjo udeležbe različnih avtomobilskih znamk. A o izostankih je bilo zapisanega že dovolj, pa še precej pomembneje je nenazadnje to, kar je v Parizu naposled bilo ter bo na ogled še do nedelje, 14. oktobra. In med tem je veliko zanimivega…

Audi je večino novosti, razkril že malce prej, vseeno pa bodo obiskovalci med prvimi, ki bodo v živo videli novo, drugo generacijo malčka A1, ki je v dolžino prebil mejo 4 metrov (4,03), električnega križanca e-tron z dosegom več kot 400 kilometrov, premierno pa tudi športnega SUV SQ2 s 300-konjskim motorjem (221 kW). Svetovno premiero doživlja tudi že sedma generacija BMW serije 3, ki obljublja najboljšo vozno dinamiko v razredu. Od predhodnika je daljša za 8 centimetrov (zdaj 4,71 metra), največ novosti pa je v notranjosti, z večjim centralnim zaslonom in novim digitalnim za volanom. »V 40 letih smo prodali več kot 15 milijonov primerkov serije 3. Ta znamko BMW tako pooseblja kot noben drug avto, je naše srce in duša, novi pa je boljši kot kadar koli,« je ob predstavitvi povedal član uprave BMW Klaus Fröhlich. Bavarci ob tem razstavljajo že prej predstavljene kupeja serije 8, četrto generacijo SUV X5 in novega roadsterja Z4.

Citroën dobro leto po kitajski predstavlja še evropsko različico polpeti meter dolgega športnega terenca C5 aircross, ob njem pa tudi študijo priklopno-hibridne različice omenjenega s sistemsko močjo 225 KM (165 kW) in električnim dosegom 50 kilometrov. Sestrska znamka DS je pripeljala pred kratkim razkritega malega, 4,12 metra dolgega križanca DS 3 crossback. »S tem modelom bo DS začel pisati novo, električno poglavje. Kot izvedenka e-tense bo DS3 crossback na voljo s stoodstotnim električnim pogonom, ki pa nima niti enega negativnega vpliva na stil in zmogljivost,« je električno različico z dosegom 400 kilometrov napovedal Yves Bonnefont, generalni direktor DS. Pri Ferrariju medtem največ povedo številke. Zato pri novincih monza SP1 (z enim sedežem) in SP2 (z dvema) omenimo le: 6,5-litrski motor V12, 810 KM (596 kW), 2,9 sekunde do stotice, 7,9 sekunde do 200 km/h, najvišja hitrost več kot 300 km/h. Precej »nabrit« je medtem tudi novi hyundai i30 fastback N, glavna novost te korejske znamke, ki se lahko pohvali z motorjema z 250 ali 275 KM (184 oziroma 202 kW).

Mercedes s kupom novosti Se spomnite proceeda, trivratne različice ceeda? No, kia proceed se zdaj vrača, a je po novem to 4,6 metra dolg kupejevski karavan s 594-litrskim prtljažnikom. »Proceed je vozilo, ki predstavlja vse, kar Kia uteleša. Čudovita oblika 'shooting brake' ponuja neprekosljivo kombinacijo dizajna, prostornosti in vsestranskosti ter predstavlja edinstveno ponudbo v razredu,« je povedal izvršni direktor Kia Motors Europe Emilio Herrera. Tu sta še električni e-niro z dosegom 350–450 kilometrov in športni ceed GT z 204 KM (150 kW). Lexus medtem svetu prvič razkriva prenovljeni kupe RC, a pomembnejša novost je evropska premiera luksuzne limuzine ES, ki se predstavlja že v sedmi generaciji, a bo v Evropi na voljo prvič. V dolžino meri 4,96 metra, največ pa bodo stavili na hibridno različico s sistemsko močjo 218 KM (160 kW). Med tistimi, ki so pariški salon vzeli kar najbolj resno, je tudi Mercedes-Benz. Na ogled je tako električni novinec, sicer že predstavljeni EQC, ob njem pa tri svetovne premiere. Prva je nova generacija športnega terenca GLE, ki bo ponudil domala vse dandanes razpoložljive asistenčne sisteme. V dolžino je zrasel za dober decimeter (zdaj 4,93 metra), v medosje za osem centimetrov (2,99 metra), bistveno zmogljivejši je tudi njegov prtljažnik (825 litrov). »Če iščete popolni SUV, ste ga našli. Je pameten, zaznaven in, seveda – pravi lepotec,« je povedal član uprave Daimlerja Ola Källenius. Druga novost je nova generacija družinskega avtomobila razreda B. Ta je videti precej bolj dinamično od predhodnika, v notranjosti pa povzema poteze novejših predstavnikov znamke z dvema velikima digitalnima zaslonoma. Na cestah bo decembra, sami pa ga bomo preizkusili že prej in o njem obširneje poročali; kot tudi o tretji novosti, športnem mercedesu-AMG A 35 4matic, katerega motor premore kar 306 KM (225 kW).