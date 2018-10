Na začetku je bil les. Samo les. Pred več kot 8000 leti naj bi prve – menda lesene – smuči uporabljali na območju Bajkalskega jezera in na severozahodu Kitajske. Če nekoliko pohitrimo časovni lok, so enaka pomagala za hojo kasneje uporabljali v Rusiji in Skandinaviji, od 17. stoletja naprej pa tudi v Sloveniji. Bloški smučarji so svoje »smeči« izdelovali predvsem iz bukovega lesa, lesa makovnice ali jerebike, jesena, javora, tise in pušpana.

Tudi danes je les bistvo vrhunske smučke, ni pa več nujen sestavni del. V nekaterih smučeh ga je mogoče najti le »v sledeh«, kot je danes priljubljeno napisati v opozorilih na hrani, v drugih ga sploh ni več. Predvsem otroške smuči so dandanes med drsno ploskev in z grafiko opremljeno folijo ujeta poliuretanska pena. Načeloma pa velja: boljša kot je smučka – in posledično višji kot je njen cenovni razred – več je v njej lesa.

In poroka ne bi bila popolna brez robnikov. Ti so posebna zgodba…

V kalupu se lahko znajde tudi titanal, ki je v bistvu ojačan aluminij in s katerim so ojačane smuči najvišjega razreda. V tehničnem jeziku: takšna konstrukcija poskrbi za izjemen oprijem robnikov in progresiven upogib smuči, ki ga zahtevajo najboljši smučarji. Nekateri modeli so ojačani s trakovi iz steklenih vlaken, spet drugi s kakšnim drugim sintetičnim materialom.

Smuči nato položijo v kalup, ki je za vsak model in vsako dolžino smuči drugačen. Tukaj leseno sredico oženijo z drsno ploskvijo – ki je lahko, spet glede na cenovni razred in segment smuči, sintrana (stisnjen prah) ali polietilenska – in različnimi tehnološkimi dodatki ter folijo z grafiko. Folija je lahko izdelana s sitotiskom, pri katerem barvo nanašajo prek posebnih šablon, ki so porozne na tistem delu, kjer mora biti folija obarvana. Precej bolj sodoben način grafičnega oblikovanja folije je digitalni tisk, s katerim je precej lažje oblikovati folijo, na kateri je veliko različnih barv. Folija ni le nosilec grafike – torej ni le lišp – pač pa ima tudi mehansko funkcijo, saj zaščiti zgornjo površino smučke in prevzema del vibracij.

Les za smučko ni iz enega bloka, temveč je laminat, sestavljen iz različnih vrst lesa, s čimer dobi lastnosti, kot so si jih zamislili projektanti smuči. Najbolj pogosto za užitek na snegu padejo bukev, breza, jesen, jelka, javor, smreka in topol, včasih pa tudi kakšen eksotičen les. Les dobro duši vibracije in ima dokaj nizko resonanco, za povečanje odzivnosti pa ima pri nekaterih modelih dodani dve karbonski palici.

Pet let življenja nekega robnika

Ko pridejo v tovarno, so robniki iz jekla naviti na velikih kolutih. Tukaj jih narežejo na različne dolžine, nato pa jih spretne roke elanovcev s pomočjo kalupov zvijejo in odrežejo v pravo obliko za vse modele in vse dolžine smuči. »Za vsako smučko in za vsako dolžino tega modela smučke obstaja poseben kalup,« pove Vinko Avguštin.

Podkrepljen z izkušnjo rjavečih robnikov in »zastrupljen« z zgodbami o različnih kvalitetah in trdotah robnikov različnih proizvajalcev povprašam, koliko je resnična življenjska doba tega najbolj pomembnega stika smučarja z življenjem, ko naleti na strma in ledena pobočja.

»Pet let ob rednem vzdrževanju,« izstreli Avguštin in doda: »Najmanj.« »A težava je v tem, da velika večina smučarjev smuči ne vzdržuje tako, kot bi mi želeli. Smučko je treba servisirati tako, da je na začetku zime pripravljena na uporabo, da je torej po zadnji sezoni drsna površina popravljena in robniki nabrušeni. Pravzaprav je vseeno, če to naredite pred začetkom nove sezone ali na koncu prejšnje, pomembno pa je, da še vsaj enkrat med sezono servis ponovite. Veliko je tudi odvisno od shranjevanja smuči. Če so spravljene v vlažni kleti, bodo robniki rjaveli. Ključno za robnike je, da so smuči spravljene v suhem prostoru,« pojasni Avguštin.

Ko so torej v kalupu zloženi vsi elementi in dodana epoksi smola, ga pokrijejo z zgornjim delom kalupa. Skupaj s spodnjim delom smučki dajeta tudi obliko: ukrivljenost, profil na sprednjem in profil na zadnjem delu smučke. Še posebej pri smučeh s tehnologijo amphibio, kjer je leva smučka leva in desna smučka desna, je ta profil še kako pomemben. Camber profil je na notranjem robniku, kar zagotavlja »natančnost, stabilnost in odličen oprijem robnikov«. Zunanji robnik ima rocker profil, kar prinese enostavne zavoje. V laičnem jeziku je camber prostor med sredino smuči in podlago; ob pritisku na snežno podlago je robnik tako v stiku s snegom po celotni dolžini. Rocker profil ustvari nasprotno obliko in spominja na zibalni stol. Prednji del in zadnji del smučke sta tako dvignjena nad podlago.

Tako zložen in zaprt kalup gre v stiskalnico, kjer stroj pri 115 stopinjah Celzija smučki nameni 10 barov pritiska in jo tako stiska 28 minut. Temperatura ni naključna: temperatura nad 100 stopinj namreč zagotavlja, da vlaga izpari iz smučke. Pri smučkah, ki so napolnjene le z poliuretansko peno, je »kuhanje« dolgo le 7 minut.

Zadeva, ki prileze iz stiskalnice, je še nefunkcionalna, a vizualno že deluje kot smučka, ki so ji pri peki dodali preveč kvasa. Do tukaj je smučka šla čez veliko rok, saj se veliko dela še vedno opravi ročno – sestavljanje je še vedno povsem ročno. Potem delo prevzamejo stroji, izjema so le maloserijske smuči. »Stroj je treba programirati za vsak model in vsako dolžino smučke posebej. Početi to za, recimo, sto smuči bi bilo neracionalno,« pripoveduje Avguštin.