Tom Brady je pretekli konec tedna postal eden največjih igralcev ameriškega nogometa. Pri 39 letih je z ekipo New England Patriots še petič osvojil Super Bowl in četrtič postal najboljši igralec te tekme vseh tekem ameriškega nogometa.

Kako priljubljen je, pove podatek, da so le nekaj minut po koncu tekme ukradli njegov dres številka 12. Zadeva je tako resna, da je teksaški guverner v preiskavo primera poslal svoje najboljše policiste. Ocenjujejo, da je dres vreden okoli milijon dolarjev, Brady pa je ob tem dejal le, da naj ga obvestijo, če se bo pojavil na ebayu. Hip zatem je z zasebnim letalom enega od sponzorjev z družino odletel nazaj domov v Boston. Preostali del ekipe je moral domov z redno letalsko linijo.

Ni mahal ženi, ampak mami

Toda med tekmo zvezdniški igralec ni mahal svoji supermanekenski ženi Gisele Bundchen, temveč svoji 72-letni mami. Tik pred začetkom tekme je na instagramu objavil fotografijo, na kateri z očetom na igrišču objemata mamo. Tudi po tekmi se je zahvalil mami, češ da je ona zaslužna za zmago. Dejal je tudi, da je njegova družina v preteklem letu preživela veliko hudega prav zaradi mamine bolezni. Na splošno je Brady predan družinski človek, z Gisele pa veljata za enega najbolj ljubečih in prijaznih zvezdniških parov. Soproga mu je pred tekmo podarila zapestnico moči, da bi žogo lahko vrgel kar se da daleč. Brady pa se ji je zahvalil tako, da je zmagal in novinarjem dejal, da je »neizmerno srečen, da je spoznal to žensko, ki je čudovita partnerica«.

Vsi se sprašujejo, kako je pri 39 letih lahko v tako dobri formi. Ena od javnih skrivnosti je, da prisega na dolgo spanje. Celo tako je obseden s počitkom, da je v sodelovanju z enim od svojih sponzorjev dal izdelati bionično pižamo, ki ne le izboljša spanje, temveč tudi pospešuje obnovo telesa po fizičnih naporih. Pižama, ki stane 200 dolarjev, vsebuje biokeramične materiale, ki vsrkavajo toploto in jo oddajajo nazaj kot infrardeče sevanje. To naj bi izboljšalo kroženje krvi v telesu in s tem pospešilo regeneracijo.