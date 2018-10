Težko rečemo, da bi se trend obračal v smer množičnega ograjevanja sosesk, in tudi stroka temu ni naklonjena. Se pa v soseskah pojavljajo obvestila, da so zelenice oziroma otroška igrišča zasebna last stanovalcev, včasih celo table, da je prehod prepovedan. Težava je, da so to pogosto edine zelene površine v določenih predelih mesta in jih zato koristijo tudi prebivalci sosednjih ulic. A primeri s