Nogometaši Juventusa so v sedmem krogu italijanskega prvenstva vpisali še sedmo zmago, potem ko so doma premagali Napoli s 3:1. Za Torinčane je bila to tisoča domača zmaga v serie A, kar je v petih najmočnejših evropskih ligah doslej uspelo le še Liverpoolu (1230 zmag), Evertonu (1224), Arsenalu (1187), Manchester Unitedu (1122), Aston Villi (1106), Realu Madrid (1078) in Barceloni (1067).

Italijanski prvaki tako uspešnega začetka sezone ne pomnijo že vse od sezone 1930/1931, za kar ima nekaj zaslug bržkone tudi Cristiano Ronaldo. Čeprav Portugalec še ni ujel strelske forme, pa mu gre zato precej bolje pri asistiranju soigralcem. Doslej je vpisal štiri asistence, s čimer se v tej nogometni prvini v serie A uvršča na sam vrh.

Real zapustil zaradi davčnih nevšečnosti? Petkratni dobitnik zlate žoge se je stari dami pridružil letos poleti iz Reala Madrid za 117 milijonov evrov in tako poskrbel za enega najbolj presenetljivih in odmevnih prestopov letos. Njegov odhod je v zadnjih mesecih močno begal svetovne medije, razloge zanj pa je včeraj razkril španski dnevnik El Mundo. Ta trdi, da za vsem skupaj tičijo nogometaševe težave s špansko davkarijo, ki je ugotovila, da je med letoma 2011 in 2014 utajil za 14,7 milijona evrov davkov. »Na davke se ne spoznam. Vse življenje sem igral le nogomet. Nisem neumen, zato tudi nikomur ne zaupam. Prav zaradi tega svojim sodelavcem plačujem 30 odstotkov več, ker si ne želim težav,« pogovor Cristiana Ronalda z njegovimi svetovalci, do katerega naj bi prišlo maja lani, povzema El Mundo. Nogometni zvezdnik se je pozneje za 18,8 milijona evrov poravnal s španskimi oblastmi, kar ga je močno ujezilo. »Nikoli nisem dejal, da ne želim plačevati davkov. Želim vedeti, kaj se je zgodilo. Ničesar ne razumem. Davke bi morali plačati moji sponzorji. Zakaj me torej obtožujejo,« je po trditvah časnika dejal Ronaldo. Triintridesetletnika je vse skupaj tako zelo vznemirilo, da je v slačilnici menda razpravljal le še o svojih težavah s španskimi oblastni. To je razjezilo tedanjega trenerja Reala Zinedina Zidana, ki je klubskim možem naročil, naj razrešijo težavo, a naletel na gluha ušesa. Dokončno naj bi med igralcem in španskim velikanom sicer počilo, ko mu ta kot kompenzacijo za izgubo ni želel ponuditi donosnejše pogodbe. El Mundo še dodaja, da so si igralca želeli tudi pri Milanu, Manchester Unitedu in PSG.

S težavami tudi v Torinu Ronaldo se je s prihodom v Juventus nadejal novega začetka, a težave so mu sledile tudi v Torino. V zadnjih dneh se namreč otepa obtožb o posilstvu, ki naj bi ga zagrešil 12. junija 2009 v Las Vegasu. Vest, o kateri so sprva poročali le rumeni mediji, je postala odmevna, potem ko se je o njej razpisal Der Spiegel. Nemška revija je objavila pričanje Američanke Kathryn Mayorga, ki trdi, da jo je zvezdnik poleti 2009 analno posilil v hotelski sobi. »Ko je končal, me ni želel izpustiti. Počutil se je krivega, zato me je začel klicati punčka. Ne spomnim se, kaj točno mi je dejal, a se mi je nato opravičil,« je med drugim za revijo dejala Kathryn Mayorga. Januarja 2010 naj bi nogometaš skušal doseči zunajsodno poravnavo, 34-letnici naj bi za molk plačal 375.000 dolarjev. Der Spiegel še trdi, da razpolaga z dokumenti, ki potrjujejo besede Američanke, in tudi s pismom, ki ga je Mayorgova v mesecih po srečanju napisala Ronaldu in v katerem je predstavila svojo plat zgodbo in občutja. »Želijo se promovirati tako, da zlorabljajo moje ime. To je nekaj povsem normalnega,« na obtožbe odgovarja Ronaldo, ki je s svojimi pravnimi zastopniki proti Der Spieglu že napovedal tožbo.