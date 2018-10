Otroci se v bolnišnici ne počutijo dobro. Že ob prihodu zaznajo poseben vonj, slišijo jok, občutijo neugodje svojih staršev, obkrožijo jih neznane osebe v belih in svetlo modrih oblačilih, ki jih glasno ogovarjajo in segajo po njih. Pomembno je, da neugodne vplive hospitalizacije na otroke prepoznajo in, kolikor je le mogoče, ublažijo, je povedala nefrologinja doc. dr. Anamarija Meglič. Otroci imajo tudi pravico, da je njihovo okolje zasnovano in opremljeno tako, da zadovoljuje njihove potrebe. Zato so ob letošnjem svetovnem dnevu srca in tednu otroka Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Društvo Bralna značka, Mladinska knjiga in vodstvo Pediatrične klinike UKC Ljubljana otrokom, ki se zdravijo na dveh kliničnih oddelkih Pediatrične klinike UKC Ljubljana, poklonili ilustracije Marjance Jemec Božič iz pravljice Nana, mala opica in knjige, s katerimi si bodo krajšali čas med bivanjem v bolnišnici. Ob pomoči donatorjev bodo prijaznejšega okolja za bivanje na Pediatrični kliniki deležni tudi otroci na drugih oddelkih klinike, je poudaril Franc Zalar, podpredsednik društva za srce.

Dogodek je s prisotnostjo počastila ilustratorka Marjanca Jemec Božič. Upa, da bodo otrokom liki izzvali iskrice v očeh in nasmeh na obrazu ter da bodo tudi zaradi tega hitreje ozdraveli. Tudi sama ima spomin, ki ji je segel do srca. Pred mnogimi leti je do umetnice prišla mamica, katere hčerkica je po hudi bolezni izgubila bitko z življenjem. Prosila je za ilustracijo na velikem formatu iz ene od zgodbic za otroke. Z ilustracijo se je želela zahvaliti osebju, ki se je borilo, da bi deklica ozdravela. Rada je pomagala, je povedala Jemec-Božičeva.