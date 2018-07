Na ljubljanski pediatrični kliniki se s tem koncem tedna izteka službovanje vsem trem domačim pediatričnim kardiologom, ki so dali odpoved maja. V ponedeljek začneta delati dva tuja pediatrična kardiologa – eden prihaja iz ZDA, drugi iz Hrvaške, je v današnji izjavi za medije napovedal generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder. Ob tem je strokovni direktor Pediatrične klinike Janez Jazbec poudaril, da bodo tudi ob koncu tedna zagotovili pripravljenost pediatričnega kardiologa. »Pripravljenost bo zagotovil pediatrični kardiolog iz ekipe, ki je bila v programu za stalno kardiološko pripravljenost že ves čas,« je pojasnil in napovedal, da bodo dokončni ambulantni razpored pripravili prihodnji teden.

Starši po Jazbečevih besedah zato že dobivajo obvestila o terminih pregledov njihovih otrok. Dejal je, da bo za invazivno kardiološko diagnostiko in fetalno ehokardiologijo poskrbel eden od dveh prihajajočih tujih strokovnjakov. Jazbec pa ni znal odgovoriti na vprašanje o tem, kako bo urejena pogodba z ameriškim strokovnjakom, saj še ni sprejeta potrebna zakonska sprememba, češ da je za to pristojno ministrstvo za zdravje.

Hrvaški kardiolog bo ostal do konca avgusta

V zvezi s komunikacijo s tujima strokovnjakoma je Jazbec pojasnil, da bo za vse uradne dokumente pristojna strokovna prevajalska služba, ki jo bo zagotovil Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni. »Za tekočo komunikacijo med zdravnikom in bolnikom bodo poskrbeli pediatri in specializanti, ki poleg pediatričnih kardiologov delajo na kardiološkem oddelku,« je dodal. Jazbec je poudaril, da so za oba tuja pediatrična kardiologa že pridobili mnenja o njuni strokovni usposobljenosti in jih poslali na ministrstvo. Hrvaški kardiolog, ki prihaja iz Mostarja, bo ostal na ljubljanski pediatrični kliniki do 31. avgusta. O obdobju zaposlitve ameriškega strokovnjaka pa je dejal, da je to v domeni inštituta za otroške srčne bolezni.

Tudi češki kirurgi po Šabedrovih besedah še vedno opravljajo posege. Dodal je, da so na otroški kardiologiji zagotovili »praktično vse službe« – od ambulantne dejavnosti do urgentnih invazivnih posegov.