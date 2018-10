Kot so navedli v sindikatu, v SV primanjkuje več kot 1300 pripadnikov stalne sestave in več kot 1200 pripadnikov pogodbene rezerve. Zaradi takšne kadrovske podhranjenosti pa je Geder v skladu s svojimi pristojnostmi in veljavnimi predpisi junija ukazal izplačevanje dodatka k plači pripadnikom SV v višini 19 odstotkov.

Po navedbah sindikata je načelnikov ukaz odliv iz vojske zaustavil oziroma vsaj omilil. Preračunali pa so tudi, da 19-odstotni dodatek k plačam še vedno predstavlja nižji strošek, kot bi ga plače za 2500 pripadnikov, ki bi morali zapolniti vojaške vrste.

Vse, ki želijo spremembo načelnikovega ukaza, pozivajo, da "spoštujejo odločitev načelnika generalštaba, ki mora delovati v izrednih razmerah ob pomanjkanju 2500 vojakov ob nespremenjenih nalogah, in da dopustijo plačilo pripadnikom Slovenske vojske, ki si ga nedvomno zaslužijo".

Kritični pa so tudi do bivše obrambne ministrice Andreja Katič, ki je odredila notranji nadzor o izdanem ukazu. To njeno dejanje jemljejo "kot politični nestrokoven pritisk ter poskus rušenja edine dobre stvari za pripadnike Slovenske vojske v njenem mandatu, ki pa je bila sprejeta mimo ministrice v skladu s predpisi", so pojasnili.