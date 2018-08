Najboljši košarkar lanskega evropskega prvenstva Goran Dragić, ki je kot kapetan slovensko reprezentanco popeljal do senzacionalnega naslova evropskega prvaka, je v družbi brata Zorana prejšnjo sredo v Banjaluki obiskal mlajše kategorije košarkarskega kluba Igokea, ob tem pa sta se mudila tudi pri predsedniku Republike Srbske v BiH Miloradu Dodiku, ki jima je podelil odlikovanje Njegoša prvega reda in medaljo za zasluge za narod. Poleg odličnih športnih dosežkov sta namreč oba zaradi družinskih korenin družbeno dejavna tudi v tistem delu nekdanje skupne države. Ker je Milorad Dodik ravno na dan odlikovanja pozval k razveljavitvi poročila, da se je v Srebrenici leta 1995 zgodil genocid, je del slovenske javnosti potezo sprejel z zgražanjem.

Nekaj dni po sprejemu odlikovanja sta se za časopis Večer odzvala tudi brata Dragić, ki sta pojasnila ozadje obiska Milorada Dodika in ostro zavrnila kakršno koli politično povezavo. Zapisala sta, da sta že konec junija dobila obvestilo o tem, da jima je bilo izdano priznanje zaradi humanitarnih, duhovnih, kulturnih in športnih zaslug, ter dodala: »Izključno zaradi tega in družinske vpletenosti v tamkajšnje okolje sva se odločila, da priznanje sprejmeva. Čas sprejema priznanja je bil povsem naključen in primarno povezan z obiskom mlajših kategorij košarkarskega kluba Igokea, kamor so naju povabili. Verjameva, da so najina dejanja v preteklosti pokazala, da sva velika nasprotnika kakršnega koli nacionalizma, poleg tega sva bila tudi vzgajana tako, da sprejemava in spoštujeva vsakogar. Ob tej priložnosti bi se želela še enkrat povsem distancirati od kakršne koli vpletenosti ali povezav s politiko, predvsem s področja nekdanje skupne države.«

Goran in Zoran Dragić se sicer zadnje dni v Ljubljani pripravljata na prihajajočo sezono. Gorana v kratkem čaka povratek v Miami, kje nastopa za tamkajšnjo ekipo v ligi NBA, Zoran pa se vrača po drugi operaciji kolena zaradi strgane križne vezi in se bo na igrišča vrnil predvidoma na začetku decembra.