Konec septembra sta se začeli temeljita prenova in energetska sanacija Celjskega doma. Obnovitvena dela bodo po pričakovanjih Mestne občine Celje zaključena predvidoma konec maja prihodnje leto. Obnova Celjskega doma bo v veliki meri odvisna tudi od vremenskih razmer in nepredvidenih del, ki bodo še potrebna. Nad obnovo Celjskega doma bedijo strokovnjaki celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, saj je stavba od leta 1986 zavarovana kot spomenik lokalnega pomena.

Celjski dom, ki stoji nasproti glavne železniške postaje v knežjem mestu, je bil zgrajen v novogotskem slogu staronemške gotike med letoma 1905 in 1907, po načrtih dunajskega arhitekta Petra Pavla Branga. Takratna Nemška hiša, kakor so jo imenovali, je bila zamišljena kot protiutež slovenskemu Narodnemu domu, kar je s svojim germanskim videzom izkazovala že navzven. Po koncu prve svetovne vojne so jo preimenovali v Celjski dom, ta pa vse do danes ponuja prostor številnim kulturnim prireditvam, v njem je tudi sedež zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeia.