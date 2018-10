Okoli 400 članov, do volitev pa naj bi jih bilo še enkrat toliko, trenutno šteje Celjska županova lista, ki jo je Bojan Šrot ustanovil pred tokratnimi lokalnimi volitvami, na katerih se podaja v boj za svoj šesti mandat. »Verjamem v prepričljivo zmago,« pravi Šrot. Danes je predstavil tudi svoje najožje sodelavce mlade stranke, ki pa se je po mnenju nekaterih že takoj na začetku vpletla v nečedne posle.

Župan je namreč za svojo stranko najel prostore na Stanetovi ulici 10 v središču mesta, ki so trenutno še vedno v stečajnem postopku, decembra pa jih namerava celjska občina, ki uveljavlja predkupno pravico, odkupiti. Sporno naj bi bilo, da je občina, ki jo vodi prav Šrot, dala soglasje za najem, kar z drugimi besedami pomeni, da je župan soglasje za najem dal sam sebi. »Sam nisem ničesar podpisal, soglasje je podpisala vodja premoženjsko-pravne službe na občini, a niti ne vem, zakaj bi ga stečajni upravitelj potreboval, če postopek še ni zaključen,« je v svoj bran dejal Šrot.

»Prostore smo najeli začasno, za dva evra po kvadratnem metru, s čimer bomo nekaj prispevali v stečajno maso. Tako bo do 1. decembra. Bili pa so v obupnem stanju, uredili smo jih sami, in če bi šel kdo pogledat nadstropje višje, bi lahko koga še kap,« je dejal. Nekatere je zmotil tudi znak njegove liste, ki ga krasijo znamenite rumene celjske zvezde. Zaradi nenavadne podobnosti naj bi ministrstvo za notranje zadeve celo zahtevalo, da znak spremenijo. »Vlogo na ministrstvo smo oddali 3. septembra in ni bilo treba ničesar spreminjati. Sicer pa drži, da namigujemo na celjske zvezde, saj smo vendar celjska politična stranka. Zvezde uporabljajo tudi številni športni klubi in še kdo,« se je branil Šrot.