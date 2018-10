Nekdanji deskarski svetovni mladinski prvak Jure Hafner bo odslej trener na Kitajskem

Jure Hafner, slovenski reprezentant v deskanju na snegu in nekdanji mladinski svetovni prvak v paralelnem veleslalomu, je končal tekmovalno kariero in se bo posvetil trenerstvu. V svoje vrste so ga zvabili Kitajci, kjer bo pomočnik slovenskega trenerja Petra Kotnika in vodja kitajske reprezentance B.