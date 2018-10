»Z Davidom smo se vedno dobro razumeli, vsi ga zelo pogrešamo. Prosimo, da ga ne bi za dolgo zaprli, jaz sem stara in bi ga še rada videla doma. Da bi lahko spet skrbel zame,« je danes sodnike prosila 83-letna babica Davida Rovana. Maja lani je doma v Logatcu z nožem najprej napadel njo, potem pa še svojo mamo in strica. In ko so prišli policisti, je 34-letnik grozil tudi njim. Zaradi tega se je znašel v priporu; sprva je kazalo, da je bil med izgredom neprišteven, tako da je tožilstvo predlagalo varnostni ukrep obveznega zdravljenja. Naknadno so psihiatri le