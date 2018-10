Agenti civilne garde so v različnih španskih zaporih »identificirali in zaslišali 25 zapornikov«, ki so obtoženi sodelovanja s skupino, ki je povezana z Islamsko državo, in skuša radikalizirati zapornike, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz španskega ministrstva za notranje zadeve.

V skupini, ki so jo razkrili, so zaporniki, ki so v preteklosti že sodelovali z džihadisti, in taki, ki so se radikalizirali v zaporu, skušali pa so rekrutirati druge zapornike za sodelovanje v terorističnih akcijah, so sporočili z ministrstva.

Mreža ni imela konkretnega načrta napada, nekateri od njih pa naj bi bili v naslednjih tednih izpuščeni iz zapora, poroča AFP.

Večina med njimi je Maročanov ali Špancev z maroškimi koreninami, nekaj je tudi Špancev, ki so se spreobrnili v islam, pa tudi danski državljan. Podrobnosti o dejavnosti skupine ministrstvo ni razkrilo, prav tako ne, ali so bili zaporniki neposredno povezani z Islamsko državo.

Preiskavo so najprej začeli proti zaporniku v enem od španskih zaporov, vendar pa se je nato razširila na 17 centrov, kar predstavlja 55 odstotkov španskih zaporov, v katerih so zaprti obsojeni pripadniki džihadistov, so sporočili z ministrstva.

Španijo sta avgusta 2017 pretresla dva krvava teroristična napada, za katera je odgovornost prevzela skrajna skupina Islamska država. V središču Barcelone je kombi zapeljal v množico ljudi, le nekaj ur kasneje pa je v letoviščem mestu Cambrils prišlo do novega napada. V obeh napadih je umrlo 16 ljudi, več kot sto pa je bilo ranjenih.